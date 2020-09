28.09.2020 h 11:11 commenti

Gli avvocati pratesi ricordano la collega turca Ebru Timtik morta chiedendo giustizia giusta

Nell’aula Galli Alessandrini del Palazzo di giustizia l’Ordine degli Avvocati e la Camera penale hanno sottolineato il sacrificio della collega deceduta dopo 238 giorni di digiuno. Chiedeva, insieme ad altri avvocati, un processo giusto per qualunque imputato. Il tribunale l’aveva condannata a dieci anni e mezzo per terrorismo

“L’ingiustizia in qualunque luogo è ingiustizia in ogni luogo”. Con questa frase scritta sul manifesto che ritrae il volto di Ebru Timtik gli avvocati pratesi hanno ricordato oggi, lunedì 28 settembre, la collega turca morta un mese fa dopo 238 giorni di sciopero della fame. Una protesta portata all’estremo dall’avvocato Timtik che, insieme ad un gruppo di avvocati, si è battuta per instaurare il principio di processo giusto per chiunque finisca sul banco degli imputati. Una storia che ha commosso e, al tempo stesso, indignato il mondo. Ebru Timtik era stata riconosciuta colpevole di terrorismo e condannata a dieci anni e mezzo di reclusione. L’iniziativa di oggi, nell’aula Galli Alessandrini del Palazzo di giustizia, è stata l’adesione dell’Ordine degli avvocati e della Camera penale di Prato alla giornata in ricordo di Timtik voluta dall’Unione distrettuale forense della Toscana. Un momento di riflessione sulla giustizia nel mondo, sul lavoro che ogni giorno migliaia di avvocati sono chiamati a svolgere anche in contesti di deriva culturale, civile e umana difficili e delicati che rendono rischiosa la professione; contesti che coinvolgono un sempre maggior numero di Paesi. Gli avvocati hanno affermato una volta di più Il valore costituzionale di ciascuno alla difesa e a un processo giusto ispirato unicamente ai principi di legalità e di presunzione di non colpevolezza.