Gli avvocati pratesi contro il sindacalista Cgil: "Da lui parole inaccettabili"

Nel mirino l'intervento del segretario Filctem Massimiliano Brezzo nel corso della trasmissione "Prato Diretta Sera" dedicata all'illegalità cinese: "Tra coloro che ci guadagnano con il sistema ha inserito anche i legali". Anche Milone critica l'intervento: "Generalizzazione preoccupante"

Non sono piaciute agli avvocati pratesi le parole dette dal segretario di Filtem - Cgil di Prato, Massimiliano Brezzo, nel corso della trasmissione televisiva di Toscana TV ‘Prato Diretta Sera’, in onda lo scorso 6 novembre e dedicata alla recente sentenza contro lo sfruttamento lavorativo che ha portato alla condanna, in primo grado, di una coppia di imprenditori di nazionalità cinese.

Come si legge in una nota della Camera penale di Prato “Brezzo, riferendosi alla situazione di illegalità diffusa che investe le condizioni di lavoro in molte aziende del comprensorio cittadino e lamentando la mancanza di una reale volontà politica di contrastare il fenomeno, ha voluto sottolineare che molti ‘ci guadagnano’, menzionando in tal senso ‘chi gli affitta i capannoni, chi gli fa le buste, chi gli fa i controlli’ e ‘gli avvocati’ “.

Un riferimento che ha fatto arrabbiare i legali pratesi. “É inaccettabile – prosegue la nota - l’accostamento alla illegalità, a significare che egli ne approfitta economicamente e dunque ne sia in qualche modo strumento di ausilio e/o agevolazione, della figura dell’avvocato, presidio democratico a tutela delle garanzie di difesa di ogni cittadino, il cui operato, come recita il giuramento che egli presta quando intraprende la professione, si esplica ‘per i fini di giustizia e tutela dell’assistito, nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento’. Ricordiamo, per inciso, che senza il patrocinio di un avvocato, il sindacato che lo stesso Brezzo rappresenta non avrebbe mai potuto costituirsi parte civile in quel procedimento penale”.

Sulla questione interviene anche l'ex assessore Aldo Milone: "Ho trovato veramente assurde le accuse che Massimiliano Brezzo ha lanciato nei confronti degli avvocati considerandoli parte integrante del Sistema Prato, ovvero del fenomeno dell'illegalità cinese - dice -. E lo dice uno che da circa 20 anni cerca di combattere questo sistema. Il diritto alla difesa è sancito dall'articolo 24 della Costituzione e come tale è inviolabile. C'è un'altra accusa che ha lanciato Brezzo, altrettanto grave, quella riguardante i controlli. C'è una generalizzazione preoccupante perchè significa che gli enti preposti a tali controlli, e mi riferisco anche al gruppo Interforze che ho contribuito a costituire, sono dei corrotti. Se si conosce qualcuno che si fa corrompere, Brezzo faccia dei nomi e non lanci accuse generalizzate altrimenti provoca nell'opinione pubblica una sfiducia totale nelle Istituzioni".

