11.07.2019

Gli autovelox "spenti" dal giudice diventeranno T-red: ecco dove saranno posizionati

Non rileveranno più la velocità eccessiva ma il mancato rispetto del semaforo rosso. La polizia municipale conta di ricollocarli entro la fine dell'estate

E.B.

Gli automobilisti che amano azzardare alla guida drizzino le orecchie perché per la fine dell'estate diventeranno realtà tre importanti novità per fermare comportamenti sbagliati e pericolosi. Tre dei cinque autovelox di viale Leonardo da Vinci, spenti da quasi due anni dopo una sentenza del tribunale civile di Prato che ne ha decretato l'irregolarità, si trasformeranno in "T-red", ossia in telecamere intelligenti e spietate che immortaleranno ogni semaforo rosso non rispettato agli incroci più pericolosi. Ovviamente chi sarà pizzicato riceverà a casa una salatissima sanzione e un bel taglio ai punti della patente.I tre autovelox da "riciclare" si trovano due nel tratto di viale Leonardo da Vinci tra questura e Pratilia e uno dopo il sottopasso di Capezzana in direzione Pistoia.Vediamo dove saranno posizionati con una nuova funzione. La polizia municipale di Prato ha individuato tre incroci caratterizzati da troppi e pesanti incidenti.Il primo si trova tra via Filzi, via Marini e via Luti (liceo Livi); il secondo tra via del Campaccio, via dell'Alberaccio e via Pistoiese e infine il terzo tra via Ferrucci e via Valentini. Quest'ultimo incrocio è già sorvegliato da un dispositivo intelligente ma solo dal lato di via Valentini in direzione nord. Con l'attivazione del nuovo T-Red entreranno "nell'occhio del ciclone" anche le auto che provengono da piazza San Marco in direzione est.Sulla Declassata e lungo la Tangenziale resteranno solo gli autobox vuoti (zona Obi, Capezzana, nuovo ospedale) che potrebbero ospitare autovelox mobili accompagnati da pattuglia. Nel dubbio meglio rallentare.