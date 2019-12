24.12.2019 h 11:03 commenti

Gli auguri dei poliziotti: le Volanti realizzano un suggestivo albero di Natale in piazza Duomo

Le auto si sono disposte davanti alla Cattedrale e hanno acceso i lampeggianti creando una spettacolare scenografia ripresa dall'alto con il drone di "Prato dal cielo"

Un suggestivo albero di Natale, realizzato con le Volanti della Questura e con i lampeggianti come luci decorative. E' quanto realizzato ieri sera, 23 dicembre, in piazza Duomo dagli equipaggi della polizia in collaborazione con il progetto "Prato dal cielo" di Claudio Maddaleno e Lorenzo Marini per Dronefly Prato. Un modo sicuramente alternativo scelto dagli agenti per augurare il loro Buon Natale a tutti i pratesi.

Al cospetto della Cattedrale di Santo Stefano, le auto della polizia sono state disposte in modo tale da formare un albero di Natale ed una volta accese le luci e i lampeggianti..si è acceso lo spettacolo.