Gli Articolo 31 aprono il festival Settembre Prato è Spettacolo

Domani sera in piazza Duomo il concerto inaugurale dell'edizione 2023: sul palco il duo composto da J-Ax e Dj Jad, uno dei gruppi più influenti della scena hip hop del nostro Paese

Inizia domani 31 agosto, con gli Articolo 31 che saliranno sul grande palco di piazza Duomo, il festival Settembre Prato è Spettacolo, organizzato da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune di Prato. Il duo, composto dal rapper J-Ax (al secolo Alessandro Aleotti) e dal produttore DJ Jad (Luca Perrini), è uno dei gruppi più influenti della scena hip hop del nostro Paese. Gli esordi risalgono al 1990 a Milano e inizialmente il loro sound è tipico dell'epoca d'oro del rap, con rime freestyle e ritmi e ritornelli campionati, ma da una prospettiva unicamente italiana. Originariamente il nome del gruppo avrebbe dovuto essere "Articolo 41" (da un articolo di legge che prevede la possibilità di essere esentati dal servizio militare per sindromi nervose), ma su suggerimento di un professore universitario, lo cambiano in "Articolo 31”. Col tempo, il duo amplia il proprio sound e incorpora elementi di funk, reggae, rock e altri stili. In questo modo si allontanano dall'hip-hop purista e raggiungono un pubblico più mainstream. Nel 2006 il duo decide di separarsi intraprendendo una carriera da solisti. L’anno seguente annunciano un ultimo concerto insieme in occasione dell’annuale MTV Day. Per festeggiare i 25 anni di carriera di J-Ax nel 2018 Alessandro invita Jad a partecipare alle 10 date evento al Fabrique di Milano e l’anno seguente annunciano un tour sold out nei grandi festival estivi e tornano ad emozionare con vecchi e nuovi successi. Gli Articolo 31 fanno parte di una stretta cerchia di artisti italiani che hanno conquistato il disco di diamante.

