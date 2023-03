15.03.2023 h 13:56 commenti

Gli anni dei ricordi, un romanzo storico ambientato in Val di Bisenzio

La presentazione del libro di Diletta Pizzicori in programma domani alla Villa del Mulinaccio nel programma degli eventi collaterali alla mostra dedicata a Piero Arrighini

L’arte si fonde ad altre discipline artistiche e letterarie alla Villa Il Mulinaccio a Vaiano.

Il primo degli eventi correlati alla mostra di Piero Arrighini - visitabile nei weekend fino al 2 aprile compreso – è in programma per questo sabato, 18 marzo, alle ore 16.presso la Tinaia della Villa il Mulinaccio con la presentazione del nuovo romanzo storico di Diletta Pizzicori "Gli anni dei ricordi" Alla presenza dell'autrice, della direttrice della Fondazione Cdse Alessia Cecconi, che ha anche seguito insieme alla famiglia Arrighini la curatela scientifica della mostra, e di Luisa Ciardi.

Un romanzo che tocca i luoghi della Val di Bisenzio durante il secondo decennio del ‘900, raccontando le vicende della giovane Leticia Parker che torna dopo un anno alla tenuta di famiglia a Meretto.

Tra passioni, enigmi e storia l’autrice conduce il lettore nel romanzo, raccontando anche un po’ di se stessa e spiegando le motivazioni che l’hanno spinta ad ambientare un romanzo d’amore e di passioni nella Val di Bisenzio facendo la scelta di raccontare anche quel preciso periodo storico.

“La saga storica creata dalla scrittrice - spiega la presidente del Cdse Alessia Cecconi - affonda le sue radici nelle ricerche archivistiche e bibliografiche realizzate in primis al CDSE, dando visibilità e regalando poesia a personaggi, eventi e luoghi che abbiamo ritrovato nelle pieghe della storia. La bellezza dei paesaggi agresti della Val di Bisenzio -dalla Villa di Meretto alla Calvana - emerge potente nelle pagine del romanzo, creando un legame con i meravigliosi squarci paesaggistici di Arrighini, dedicati in gran parte agli stessi luoghi narrati nella saga: due forme d'arte per raccontare un bellissimo territorio"

" L'anima del colore, l'arte l'uomo e il territorio" è stata promossa dal Comune di Vaiano con la collaborazione scientifica della Fondazione “Le interconnessioni e il dialogo che scaturisce tra le opere di Arrighini e le parole racchiuse nel romanzo di Diletta Pizzicori, - spiega l'assessore alla cultura Fabiana Fioravanti - sono sul filo comune della cultura. Due espressioni artistiche che ci riportano entrambe uno spaccato delle tradizioni, degli avvenimenti, dei luoghi e delle persone della nostra Val di Bisenzio da i primi decenni alla fine del 1900”.

La mostra è visitabile sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 19 ad ingresso libero e gratuito, per alcuni eventi è necessaria la prenotazione.