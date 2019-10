09.10.2019 h 17:46 commenti

Gli "Angeli del rispetto" concludono il loro servizio: "Un'esperienza positiva"

I volontari dell' Associazione Nazionale Carabinieri per tre sere alla settimana, durante tutta l'estate, hanno vigilato sul decoro di strade e piazze. Tra i loro interventi anche il ritrovamento di un cane che si era perso

Concluso il progetto ‘Angeli del rispetto’, che ha visto i volontari dell’Associazione nazionale carabinieri scendere nelle strade di Poggio a Caiano per tre sere alla settimana durante tutta l’estate.

“Un’esperienza molto positiva e gratificante allo stesso tempo – commenta il presidente del nucleo mediceo di Anc Andrea Limberti – perché oltre a far rispettare le regole suggerite sul volantino, abbiamo riscontrato gratitudine e rispetto da parte delle persone. Molti anziani ci hanno fermati per chiederci dei consigli, altri ci hanno fatto segnalazioni”.

L’estate è la stagione in cui piazze e giardini si animano maggiormente e questo talvolta porta con sé episodi di inciviltà e disturbo alla quiete pubblica. Il compito degli Angeli del Rispetto è stato proprio quello di sensibilizzare le tante persone che nei mesi più caldi trascorrono del tempo all’aperto dopo cena. Il volantino distribuito dai volontari, sotto lo slogan “Ama Poggio, rispetta Poggio”, riportava cinque punti chiave: rispettare l’ambiente e gli spazi condivisi, evitare schiamazzi e rumori molesti dopo le 23, raccogliere le deiezioni degli animali domestici, rispettare l’arredo pubblico e non gettare rifiuti a terra.

La presenza in strada degli Angeli del rispetto è stato anche un importante deterrente contro gli atti di vandalismo ed i furti, che sono più frequenti proprio durante i mesi estivi, quando i residenti si assentano per le vacanze. "Abbiamo pensato a questa iniziativa - afferma il sindaco Francesco Puggelli - non solo per educare al senso civico, ma anche come forma di prevenzione. Come dimostrano i resoconti di Anc, Poggio è una città tranquilla, ma non abbassiamo la guardia, anzi puntiamo sempre più sugli aspetti preventivi".

I volontari si sono trovati anche ad aiutare i cittadini per vie traverse: fra gli altri episodi, il ritrovamento di un cane scappato di casa, riportato alla proprietaria dopo una settimana che vagava impaurito per la città. “Un’estate trascorsa più serena grazie agli Angeli del rispetto che hanno vegliato su di noi. – aggiunge Puggelli – Da parte mia non posso che ringraziare i volontari di Anc per il prezioso impegno in questa iniziativa. Lo dico con convinzione perché chi ama la propria città la rispetta: rispetta i luoghi pubblici e soprattutto gli altri cittadini. Questo progetto ha fatto leva sul senso civico dei poggesi, ricordandoci come prenderci cura della città con piccole azioni quotidiane. Siamo intenzionati a riproporlo l'estate prossima".



