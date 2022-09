30.09.2022 h 10:51 commenti

Gli ambulanti pratesi perdono il loro storico presidente: è morto Roberto Marradi

Da sempre impegnato in Confesercenti, aveva svolto un ruolo fondamentale nella valorizzazione del commercio su strada dando vita ai mercati rionali e a tante iniziative come il Mercato Europeo o la festa regionale degli ambulanti

E' morto Roberto Marradi, storico commerciante dei mercati della nostra città e dirigente di Confesercenti, che ne annuncia la scomparsa esprimendo profondo dolore. Marradi aveva 81 anni e da sempre è stato socio prima di Anvad e poi di Anva e della Confesercenti di Prato, di cui è stato tra i fondatori, ha guidato a lungo gli ambulanti pratesi e toscani. Sotto la sua presidenza la categoria degli operatori su suolo pubblico si è sviluppata ed affermata nel panorama del commercio cittadino.

Fu proprio durante la sua presidenza e per sua intuizione e volontà che videro la luce i mercati rionali, la ristrutturazione e l’ampliamento del mercato del lunedì, la creazione e la susseguente affermazione del consorzio di Anva-Confesercenti Prato “Il Mercato”, le prime edizioni del Mercato Europeo e della festa regionale degli ambulanti toscani.

"Anche negli ultimi periodi - si legge in una nota dell'associazione di via Pomeria - , Marradi ha costantemente frequentato gli uffici della Confesercenti di Prato. Il suo contributo di idee e di proposte agli organismi dirigenti dell’Associazione è stato negli anni una costante preziosa. I presidenti ed i direttori provinciali che in questi anni si sono succeduti alla guida della Confesercenti di Prato hanno trovato in Roberto Marradi un valido interlocutore, un iniziatore attivo e positivo delle iniziative di sviluppo del commercio mercatale oltreché una persona su cui fare affidamento nei momenti di difficoltà".

"L’Anva e la Confesercenti Prato - si chiude la nota - si stringono con cordoglio alla famiglia, alla moglie Piera ed al figlio Alessio, certi che la figura di Roberto continuerà a essere viva nel presente e nel futuro della Confesercenti di Prato e Toscana e nei mercati ambulanti del nostro territorio".

Cordoglio per la morte di Marradi è stato espresso anche dal sindaco Matteo Biffoni a nome dell'amministrazione comunale e della città.