Gli alunni dell'istituto comprensivo Levi diventano "custodi" del fico di Carmignano

L'associazione dei Produttori ha donato cinque alberi che verranno piantati negli orti delle scuole, i ragazzi insieme alle insegnanti e ai nonni li accudiranno e poi degusteranno i frutti utilizzando antiche ricette

l fico di Carmignano, una delle produzioni storiche del territorio e presidio Slow Food dal 2000, entrerà a far parte del progetto “Frutti della memoria” pensato per valorizzare le piante da frutto autoctone e a rischio estinzione, ma anche per insegnare ai bambini la stagionalità della natura e il ciclo che parte dal seme fino al frutto. Dopo Pasqua, in occasione della festa dell’albero, saranno piantati cinque fichi dottato donati dall’associazione Produttori di fichi di Carmignano, insegnanti, alunni e nonni avranno il compito di far crescere l’albero che inizierà a dare i primi frutti fra un paio di anni. Al progetto partecipano anche i Comuni di Prato e Carmignano, lo Slow food e il Centro di educazione per il gusto. “Questo progetto ha un ampio raggio d’azione – ha spiegato Francesca Zannoni dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Levi – spazia infatti dalle competenze alimentari a quelle ambientali in una cornice territoriale importante:ci troviamo nella zona sud della città che ha una forte valenza agricola”.

I giardini delle scuole dove verranno piantati i fichi sono la media Ivana Marcocci di Fontanelle, le scuole primarie Ambra Cecchi di Paperino, Valeria Crocini di S.Giorgio a Colonica, Ivana Marcocci di Fontanelle, Laura Poli di Grignano/Cafaggio.

Il progetto è stato pensato anche per tutelare il fico dottato che da tre anni è stato attaccato da un insetto che ne sta provocando l’estinzione “Uno dei nostri obiettivi nel partecipare a questo progetto – ha spiegato Sirio Petracchi presidente dell’associazione produttori di fichi secchi di Carmignano – è non solo insegnare ai bimbi a coltivare e avere cura delle piante, ma anche salvaguardarla dall’attacco di questo insetto che sta creando moltissimi danni ai raccolti”.

Un problema che è stato affrontato anche dall’amministrazione di Carmignano: “Quella del fico è una tre colture insieme alla vite e all'olivo che hanno determinato l'antropizzazione del nostro territorio collinare - aggiunge l'assessore alla Partecipazione Francesco Paoletti - Siamo disponibili a dare il nostro contributo per debellare questo coleottero dannoso che già da qualche anno sta infestando la nostra area, con conseguenze notevoli sui raccolti. Ci siamo rivolti anche alla Regione Toscana per avviare uno studio sull'insetto e sul protocollo da adottare, ora assente, per eliminarlo".

Dopo la piantumazione verrà il tempo dei frutti un’occasione importante per una lezione di educazione alimentare: “Il fico – ha spiegato Alessandro Venturi del laboratorio alimentare – è una pianta caratteristica del nostro territorio, vogliamo quindi che i bambini imparino ad conoscere l’intero ciclo produttivo e ad apprezzare il frutto con antiche e nuove ricette”.

A sostenere l’iniziativa anche il comune di Prato “Si tratta di un progetto che si inserisce in una lunga storia fatta di attenzione alla genuinità dei prodotti del territorio - spiega Maria Grazia Ciambellotti assessore all’istruzione - il lavoro svolto in questi anni da Slow Food Prato nelle scuole è davvero un fiore all'occhiello per noi, che ha sviluppato la conoscenza dei nostri prodotti”



