Gli alunni del Dagomari protagonisti di una pièce contro il bullismo

Ottantaquattro alunni hanno partecipato al progetto No Trap che ha messo in scena uno spettacolo teatrale. Coinvolti anche i genitori in un percorso di confronto con lo psicoterapeuta

Con la fine dell’anno scolastico, al Dagomari si è concluso anche il progetto No Trap (Noncadiamointrappola!) pensato per prevenire bullismo e cyberbullismo.Ottantaquattro studenti delle classi 1°BSS, 1°CAFM, 1°GAFM e 1°EAFM hanno partecipato ad un percorso formativo che si è concluso con una rappresentazione teatrale al Convitto Cicognini e un incontro,“Attaccamento e stili genitoriali”,dedicato alle famiglie con lo psicoterapeuta Alessandro Garuglieri.Lo spettacolo “Io non ho paura”, nasce da un laboratorio di recitazione incentrato sul tema del contrasto al bullismo ,che ha coinvolto 14 studenti delle classi prime, seconde e terze.“ La rappresentazione – ha spiegato la coordinatrice del progetto- ha dimostrato, ancora una volta , come le attività teatrali a livello scolastico presentino un forte valore educativo e offrano importanti occasioni per creare e vivere nuovi stimoli di riflessione in uno spirito fattivo di collaborazione e condivisione”.Il programma si basa su attività sistematiche che mettono i ragazzi stessi al centro del processo di intervento, facendoli diventare attori del cambiamento utilizzando pratiche di “peer education”.I risultati sono stati testati, a livello nazionale, attraverso ripetute sperimentazioni, che hanno dimostrato una riduzione di quasi il 30% dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo che ha avuto come conseguenza una riduzione delle sofferenze delle vittime (sintomatologia internalizzata) e un miglioramento delle condizioni di benessere degli alunni.