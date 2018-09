15.09.2018 h 20:18 commenti

Gli alunni cinesi del conservatorio San Niccolò potranno parlare solo italiano

La regola scatterà lunedì al rientro in classe. La preside. "Nella nostra scuola non ci sono bambini cinesi e italiani, ma solo bambini"

Niente 'Ni hao' per dire ciao e neanche 'xie xie' per dire grazie. Al conservatorio San Niccolò di Prato, scuola frequentata da 490 alunni italiani e cinesi, dal nido al liceo scientifico, anche durante l'orario di ricreazione e nei corridoi si parlerà solo ed esclusivamente in italiano. La regola scatterà lunedì prossimo, al suono della prima campanella dell'anno scolastico, quando sarà spiegata a tutti gli studenti. A suggerirla – riporta l'Ansa - sono stati proprio i genitori degli alunni cinesi. “Abbiamo integrato il regolamento dell'istituto - ha spiegato la preside Mariella Carlotti - inserendo questa regola che lunedì andrò a spiegare agli studenti, soprattutto a quelli della primaria e della secondaria di primo grado. Nella nostra scuola non ci sono bambini italiani e bambini cinesi, ci sono solo bambini".

Ai ragazzi sarà sottolineato che non si tratta di una misura punitiva ma di un occasione di incontro, di amicizia e di ancora maggiore integrazione. All'inizio ci sarà un pochino di tolleranza per i più piccoli specialmente ma, anche le eccezioni, "dovranno confermare la regola", precisa il dirigente scolastico. Chi poi continuerà a parlare cinese sarà richiamato dagli insegnanti che, di volta in volta, cercheranno di capire le singole circostanze.

"Al nido e alla scuola dell'infanzia - conclude la preside - abbiamo bimbi nati da genitori cinesi ma con cittadinanza italiana. Famiglie qui radicate che hanno scelto di dare la cittadinanza italiana ai figli". La regola, infine, viene sottolineato, è fatta per abbassare le barriere, per evitare che gli studenti creino dei gruppi a secondo della nazionalità.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus