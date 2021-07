12.07.2021 h 17:42 commenti

Gkn, la vertenza va avanti senza tregua: i lavoratori rifiutano le ferie forzate. Giovedì incontro al ministero

Quarto giorno di lotta dopo l'ondata di licenziamenti. Il presidente della Regione: "Toscana pronta ad andare a Londra". Il ministero ha convocato un tavolo con sindacati, amministratori locali e azienda. Prosegue, davanti allo stabilimento di Campi Bisenzio, la staffetta dei sindaci dell'area metropolitana a sostegno dei dipendenti

Dario Baldi

Gkn, giorno 4. Dopo la vittoria dell’Italia, vista su un 100 pollici, i lavoratori questa mattina, lunedì 12 luglio, hanno iniziato il loro turno di lavoro.Prima di entrare, però, una lettera inviata all’azienda per rigettare le ferie forzate, status nel quale erano stati messi nelle ultime ore.Un caso uno a livello italiano: rifiutare le ferie e entrare a lavorare. La prima parte di giornata è andata avanti come gli ultimi tre giorni. Tanti i presenti, tanti gli aiuti che arrivano dal cibo chiuso alla pasta calda gestita dai sindacati o dai circoli.In mattinata poi il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha fatto il punto. Giovedì prossimo il primo tavolo, grande lavoro presso il ministero con la sottosegretaria Todde.Giani sottolinea duramente come la decisione sia stata presa da Melrose, il fondo che gestisce Gkn, e che chi sta in Italia è semplicemente passivo: "La Toscana, unita, è pronta ad andare a Londra per fermare tutto questo. Intanto però la Fiat deve entrare perché non si può avere committenti così".Intanto, sempre la Regione, precisa che gli unici soldi pubblici usati da Gkn sono solo quelli per i corsi di formazione fatti per gli operai.E' continuata, inoltre, la staffetta dei sindaci della città metropolitana di Firenze ma anche del pratese. Oggi è toccato ai primi cittadini di Pontassieve, Pelago, Dicomano e Signa, domenica invece nella mattinata si sono visti il sindaco di Prato e presidente di Anci Toscana, Matteo Biffoni, e quello di Carmignano, Edoardo Prestanti.Nel tardo pomeriggio sono arrivati anche i tre ex presidenti della Regione Toscana Vannini Chiti, Claudio Martini e Enrico Rossi.