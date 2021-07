13.07.2021 h 14:29 commenti

Gkn, la mobilitazione sfida il maltempo: gara di solidarietà a sostegno dei lavoratori

Un'altra giornata complicata dentro e fuori lo stabilimento di Campi Bisenzio dove i dipendenti licenziati non mollano e continuano la loro protesta. Le associazioni, gli enti e le aziende del territorio si organizzano per fornire pasti, acqua e brandine

Dario Baldi

GKN, martedì 13 luglio, giorno 5, continua la lotta dei lavoratori a Campi Bisenzio nonostante la grande pioggia. I 422 licenziati non mollano e con loro c'è tutto l'indotto. L'ondata di licenziamenti, arrivata a sorpresa tramite e-mail, ha creato una rete di sostegno e di solidarietà attorno ai dipendenti che non sono mai soli. A poche ore da una tavola rotonda fondamentale, che si svolgerà giovedì 15 luglio alle 14, il mitato di fabbrica ha emesso un comunicato. Niente iban per raccolta fondi, niente concerto o iniziative. “Per ora no” si legge nella nota che è espressione di grandissima dignità. Quello che interessa è il posto di lavoro, è censurare e riportare un po' di normalità dopo un comportamento aziendale che - parola delle istituzioni, dei politici e dei sindacati - "non è degno dei lavoratori e del territorio tutto".“Qua la lotta è solida - continua - il punto è che si deve allargare dove vi trovate”.La macchina della solidarietà è strabordante. Qualità e Servizi servirà 100 pasti la mattina con il lavoro volontario di chi quel cibo lo cuoce, Coop e una aziende del territorio porteranno due frigoriferi, la Protezione Civile mette a disposizione gazebi e brandine, i comuni di Borgo San Lorenzo e Scarperia/San Piero dell’acqua portata dai comuni del Mugello e consegnata direttamente dai sindaci Omoboni e Ignesti, presenti stamani.Associazioni, enti, circoli di Firenze e Prato tutti in campo per aiutare chi lavora e chi lotta. Intanto è passato anche il secondo giorno dalla normale turnazione, ma la tensione sale specie per gli uomini della sicurezza che puntualmente passano dalla fabbrica con fare poco simpatico.Giornata interlocutoria dove si è vista la grande organizzazione in mensa e un grande lavoro di stoccaggio da ciò che arriva.