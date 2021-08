04.08.2021 h 19:33 commenti

Gkn, il ministero rilancia: “Cassa integrazione per bloccare i licenziamenti”. Tavolo sospeso

Nuovo incontro in prefettura disertato da Melrose. La proposta del viceministro allo Sviluppo economico, Alessandra Todde, punta a una via d’uscita a costo zero per l’azienda. Le Rsu pronte a inasprire la ‘battaglia’

Tredici settimane di cassa integrazione a costo zero per l’azienda in modo da bloccare la procedura di licenziamento e studiare un piano di reindustrializzazione. È la proposta che il viceministro dello Sviluppo economico, Alessandra Todde, ha portato oggi, mercoledì 4 agosto, al tavolo convocato dalla prefettura di Firenze sulla vertenza Gkn, l’azienda di Campi Bisenzio che ha licenziato in blocco i suoi 422 lavoratori tra i quali decine di pratesi. Melrose, società proprietaria di Gkn, ha disertato la riunione, esattamente come aveva fatto in occasione del primo tavolo. Tavolo che è stato sospeso e aggiornato ai prossimi giorni. Presenti, oltre alle rappresentanze sindacali, tutte le espressioni istituzionali del territorio dalla Regione fino al Comune di Campi Bisenzio. Due ore di confronto che si è chiuso con un nulla di fatto. Situazione stabile: Melrose che sembra fermamente intenzionata a proseguire sulla via dei licenziamenti, e le istituzioni, Governo in testa, pronte a rilanciare pur di trovare una via d’uscita. L’amministratore delegato di Gkn e gli avvocati, collegati in videoconferenza, faranno da tramite con Melrose e porteranno notizie. Duro il commento di Todde: “Nessuno può permettersi di utilizzare lo stabilimento di Campi Bisenzio come un prodotto finanziario. Non aver chiuso in modo netto la trattativa è un segnale, ma non facciamoci illusioni”. Le Rsu sono pronte ad alzare il tiro: “Chiederemo di sentire il suono della martinella in piazza della Signoria. Dobbiamo dichiarare guerra, non per noi ma per questo territorio”. Gli operai si preparano a scendere di nuovo in piazza: l’appuntamento è mercoledì prossimo, alle 20.30, nel giorno della liberazione di Firenze.

