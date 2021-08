09.08.2021 h 12:41 commenti

Gkn, il Consiglio comunale di Poggio a Caiano devolve il gettone di presenza ai lavoratori

Alcuni consiglieri e assessori faranno visita martedì sera al presidio permanente che va avanti da settimane davanti alo stabilimento di Campi Bisenzio. Il sindaco Puggelli: "La politica e le istituzioni devono farsi carico di questa vicenda e se le leggi non vanno bene, bisogna cambiarle"

Una delegazione del consiglio comunale di Poggio a Caiano, assieme al vicesindaco Giacomo Mari e all’assessore alla pubblica istruzione Fabiola Ganucci, farà visita domani, martedì 10 agosto, ai lavoratori della Gkn, .Durante l’ultima seduta del consiglio comunale del 26 luglio scorso infatti, con voto unanime è stato deciso di devolvere il gettone di presenza per acquistare beni di prima necessità in supporto del presidio allestito di fronte allo stabilimento aziendale di Campi Bisenzio.All’iniziativa dei consiglieri hanno aderito anche tutti gli assessori di Poggio a Caiano con una donazione volontaria.“Fin dall’inizio - commenta il sindaco di Poggio a Caiano. Francesco Puggelli – abbiamo manifestato il nostro sostegno e la nostra vicinanza ai 422 dipendenti della Gkn, per una vicenda profondamente ingiusta e che merita tutta l’attenzione da parte delle istituzioni. Ho partecipato personalmente al corteo di sabato 24 luglio allo stabilimento e anche il gonfalone di Poggio era presente in piazza Santa Croce durante la prima manifestazione. Lo ribadisco, il Governo e l’Unione Europea devono farsi carico di questa vicenda che colpisce al cuore tutto il Paese: se le leggi non vanno bene, bisogna cambiarle”. Saranno presenti il 10 agosto anche i consiglieri di opposizione Diletta Bresci, Elena Chiti, Stefano Chiti e Valentina Lanzilotto.