Gkn: delocalizzazioni, il Consiglio regionale dice no all’unanimità

Approvata una proposta di risoluzione che sollecita un intervento normativo da parte del Governo contro la delocalizzazione delle aziende.

Il Consiglio regionale si è espresso con un sì unanime sulla proposta di risoluzione, sottoscritta da tutti i gruppi consiliari, che impegna la Giunta toscana ad attivarsi con il Governo per un intervento normativo contro le delocalizzazioni delle aziende. Tre i punti fondamentali dell’atto, presentato, in aula dalla presidente della commissione Sviluppo economico, Ilaria Bugetti (Pd): si chiede alla Giunta regionale di attivarsi per quanto di propria competenza con l’auspicio che ciò possa portare a una immediata revoca dei licenziamenti collettivi alla Gkn e per monitorare l’evolversi della situazione; di impegnarsi nei confronti del Governo perché venga approvata quanto prima la proposta di legge depositata, inserendo i contenuti della proposta di risoluzione e, nel caso, di valutare l’opportunità di predisporre, nel merito, una proposta di legge toscana al Parlamento. Si chiede inoltre che venga introdotto un apparato sanzionatorio adeguato per quelle aziende che, pur avendo ricevuto contributi pubblici, decidono di trasferire altrove le produzioni e che venga fornita la massima garanzia a tutela dei posti di lavoro. Si chiede infine di valutare l’opportunità di dare un diretto contributo alla formazione di una normativa nazionale finalizzata a contrastare al massimo le delocalizzazioni delle aziende dal territorio nazionale.

La procedura di licenziamento collettivo alla Gkn ha interessato 355 operai, 67 impiegati, 16 quadri e 4 dirigenti, per un totale di 422 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dell'azienda e ha comportato, di conseguenza, la cessazione delle attività di una realtà industriale che affonda le sue radici nella storia fiorentina e che non presentava segnali di crisi.

“Non si tratta solo dei lavoratori della Gkn - ha detto la presidente Bugetti - ma di impedire che questo accada in altre aziende della Regione, del nostro territorio e possa mettere in ginocchio il nostro distretto imprenditoriale”. Come ha ricordato, nella risoluzione si riporta il documento approvato dall'Assemblea Permanente delle lavoratrici e dei lavoratori di Gkn Firenze nel quale si evidenziano otto principi fondamentali che dovrebbe contenere un provvedimento legislativo nazionale in tema di contrasto alla delocalizzazione. “E’ un atto dal valore alto e non immediatamente concreto, ma forte e di presa di posizione. Come Regione alziamo i toni per sensibilizzare i tavoli del Ministero dello sviluppo economico e del Lavoro, il Governo e l’Europa". “Abbiamo distinto - conclude Bugetti - tra imprese che lavorano sul territorio in modo corretto e imprese che depauperano il territorio. Abbiamo preso l’impegno di monitorare la situazione e di stare al fianco dei lavoratori che ci hanno detto siete in prova, ci fidiamo della Regione, ma chiediamo che siano fatti gli atti che sono stati promessi”.

“A concludere il dibattito, l’intervento del presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, che ha espresso un sincero ringraziamento a tutte le forze politiche per la sensibilità espressa. “Quando le istituzioni sono compatte diamo un segnale di grande forza e per i lavoratori è importante sentire che le istituzioni sono vicine.” “Questa è buona politica - ha concluso il presidente – e doobiamo ribadire che esiste un’unica grande ossessione: quella per il lavoro”.



