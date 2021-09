09.09.2021 h 10:33 commenti

Gkn, attesa per la decisione del giudice sul ricorso di Fiom Cgil per comportamento antisindacale

La sigla contesta la modalità di chiusura immediata dello stabilimento di Campi Bisenzio che ha prodotto 422 licenziamenti. Sollecitazione alle istituzioni nazionali e territoriali affinché traducano in fatti concreti gli impegni presi durante i giorni caldi del presidio dei lavoratori

Non ci sarà da aspettare molto per conoscere la decisione del tribunale di Firenze sul ricorso presentato da Fiom Cgil contro la proprietà di Gkn per comportamento antisindacale. Il giudice del lavoro si è preso un po' di tempo per esaminare la situazione e decidere se la chiusura immediata dello stabilimento di Campi Bisenzio con il licenziamento di tutti e 422 i dipendenti - tra loro tantissimi pratesi - rientri nel novero del comportamento antisindacale come sostiene Fiom Cgil che ha promosso il giudizio attraverso gli avvocati Andrea Stramaccia e Franco Focareta.

“I nostri legali hanno contestato la modalità di chiusura immediata senza preavviso in violazione di norme specifiche del contratto collettivo nazionale metalmeccanici e degli accordi sindacali siglati dalla Rsu in aperta violazione dei principi di buonafede e correttezza che devono ispirare le relazioni sindacali”, il commento di Michele De Palma e di Daniele Calosi, rispettivamente segretario nazionale e segretario generale Fiom Cgil di Firenze e Prato.

Per i due sindacalisti è “urgente che gli impegni presi dalle istituzioni ad ogni livello si traducano in fatti concreti, con azioni legislative mirate”. “Questa – hanno detto- è una battaglia che può e deve essere vinta. Per queste ragioni parteciperemo alla manifestazione del 18 settembre a Firenze promosso dall'assemblea dei lavoratori della Gkn e dell'indotto”.



