01.02.2020 h 16:04 commenti

Giustizia, nel 2019 sono stati cinesi gli indagati in oltre due terzi delle inchieste aperte dalla procura

Il procuratore Giuseppe Nicolosi, nella sua relazione per l'apertura dell'anno giudiziario, ha sottolineato la particolarità legata all'illegalità di natura economica. La presidente della Corte d'Appello di Firenze Margherita Cassano: "Situazione del personale drammatica"

Drammatiche carenze di organico unite alla criticità rappresentata dalle tante irregolarità riscontrate nel distretto del pronto moda cinese. Queste le due grosse zavorre della giustizia pratese emerse oggi, 1 febbraio, nelle relazioni di Margherita Cassano, presidente della Corte di Appello di Firenze, e di Giuseppe Nicolosi, procuratore capo a Prato, durante l'apertura dell'anno giudiziario.

"L'aspetto più critico della giustizia nel circondario pratese - ha spiegato Nicolosi - è costituito dalla presenza di un sub-distretto industriale di matrice cinese, quello delle confezioni così dette pret-à-porter nel quale allignano violazioni della normativa sulla sicurezza del lavoro, lavoro irregolare in genere, evasione degli obblighi fiscali e contributivi, circolazione di denaro di incerta provenienza". Dei 1.358 procedimenti trattati dalla procura lo scorso anno, sottolinea il procuratore, "ben 1.067 hanno visto indagati cittadini di nazionalità cinese (erano stati 738 nel 2018 e 1002 nel 2017)". "Le emergenze investigative rassegnano una realtà complessa - precisa ancora Nicolosi -, la cui interpretazione non può prescindere dal tenere conto che trattasi di una comunità che dimostra una solida coesione, ancorata in buona parte a regole autoctone e in grado di modificare con estrema rapidità le proprie strategie, manifestando ancora particolare resistenza ad adeguarsi a prassi legali, prima ancora che virtuose, di gestione dell'attività di impresa".

"E' doveroso richiamare l'attenzione sulla situazione del personale del tribunale di Prato, che non esito a definire drammatica - ha invece detto Margherita Cassano, presidente della Corte di Appello di Firenze, parlando delle carenze di personale amministrativo negli uffici giudiziari toscani, nell'intervento tenuto all'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Quello di Prato, ha detto Cassano, è un organico "fin dall'origine inspiegabilmente sottodimensionato. Urgono quindi provvedimenti ministeriali di ampliamento della pianta organica del personale amministrativo - ha aggiunto Cassano - e di celere copertura per evitare ulteriori provvedimenti di riduzione delle attività giudiziarie, come quello recentemente adottato dal presidente del tribunale, costretto a disporre che le udienze penali non proseguano nel pomeriggio per mancanza di assistenti".