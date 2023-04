18.04.2023 h 15:56 commenti

Giustizia in affanno per carenza di personale, la ricetta del viceministro Sisto: "Ci pensino i Comuni"

Stamani l'ennesima visita di un esponente del governo in Tribunale dopo le denunce per i disservizi e i vuoti di organico. Lo scaricabarile non piace a Biffoni e Calamai: "Non possiamo fare il lavoro del governo"

nadia tarantino

Dipendenti dei Comuni, alternati tra loro in base alle esigenze degli uffici di appartenenza, mandati al Giudice di pace a sbrigare tutte quelle pratiche che servono a garantire la funzionalità e l'efficienza del servizio. Detto in altre parole: dove non arriva il ministero della Giustizia, arrivino i sindaci. Contro la carenza di organico, ecco la ricetta del sottosegretario Francesco Paolo Sisto che oggi, martedì 18 aprile, ha fatto tappa al Palazzo di giustizia di Prato per affrontare, su sollecitazione della parlamentare di Forza Italia, Erica Mazzetti, i tanti problemi che affliggono il sistema. Uno su tutti: la quantità di personale ridotta al lumicino e anche meno tanto che il presidente del tribunale, Francesco Gratteri, ha sospeso per tutto il 2023 l'iscrizione a ruolo dei decreti ingiuntivi all'ufficio del Giudice di pace. Una scelta clamorosa ma inevitabile con appena 4 persone in servizio sulle 15 previste dalla pianta organica.“E' un problema molto rilevante per Prato – ha commentato il viceministro alla Giustizia all'uscita dall'incontro al quale hanno preso parte il presidente Gratteri, il procuratore Giuseppe Nicolosi, il presidente dell'Ordine degli avvocati Marco Barone, il sindaco di Prato Matteo Biffoni, e il presidente della Provincia Simone Calamai – un problema rispetto al quale ho sollecitato i Comuni a fornire i loro dipendenti, a turno, in modo da coprire il servizio. E' una soluzione già adottata altrove con buoni risultati. Capisco che si tratta di una sacrificio, capisco che i Comuni devono sobbarcarsi un ulteriore sforzo, ma qui si parla di un ufficio di prossimità, di un ufficio che tutti i giorni si occupa dei problemi dei cittadini e mi sembra corretto che, in un'ottica di sinergia tra ministero e Comuni, i sindaci collaborino”.Apriti cielo! “Io sto dando l'immobile in comodato gratuito, sono a disposizione per un sostegno ma come si fa a pensare che il funzionamento del giudice di pace si possa basare sui Comuni – la risposta del sindaco Biffoni – è materia del ministero della Giustizia, mica delle amministrazioni comunali. E va bene che ormai qualsiasi cosa è un problema dei Comuni, ma ora mi pare troppo”.Alla base della carenza di organico c'è il fatto che nessuno vuol lavorare negli uffici giudiziari pratesi: chi c'è chiede il trasferimento, chi vince i concorsi non sceglie Prato e intanto ci sono pensionamenti, malattie, ferie e via discorrendo.“Il ministero non può obbligare una persona a lavorare a Prato – ancora Biffoni – figuriamoci cosa può fare un sindaco. Senza contare che anche i Comuni soffrono la carenza di organico e che la coperta quando è corta, è corta per tutti”.Ma il problema, se anche ci fossero le condizioni per prestare il personale, è legato ad un'altra questione: “Dovrei chiedere alla Corte dei Conti – spiega il sindaco – dovrei sollecitare una valutazione perché non sono sicuro che un dipendente assunto per fare una cosa possa essere destinato ad altro, in un altro posto che non c'entra nulla con il Comune”.La collaborazione auspicata dal viceministro Sisto è argomento ben noto a Simone Calamai: nella sua veste di sindaco, ha già una dipendente all'ufficio del Giudice di pace: “Quando c'erano le condizioni normative e di bilancio, il Comune di Montemurlo ha fatto la sua parte. Ora questa persona andrà in pensione e non c'è possibilità di sostituirla. Davvero complicato pensare che i sindaci possano sopperire alle carenze del ministero”.Il sottosegretario è convinto del contrario e indica la strada: collaborazione.