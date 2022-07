07.07.2022 h 21:20 commenti

Giustizia, da Roma ennesimo schiaffo a Prato. La rabbia di Silli e di Biffoni

Nessun rappresentante del governo al consiglio straordinario sullo stato della giustizia. Il parlamentare pratese: "Pronto a rivalutare la fiducia all'esecutivo", mentre il sindaco ribadisce: "Tante promesse ma pochi atti concreti"

Doveva essere un momento decisivo di confronto sullo stato di salute del Tribunale di Prato, il consiglio straordinario convocato per oggi 7 luglio in palazzo comunale a Prato su richiesta dei gruppi consiliari di Fratelli d’Italia e Centrodestra. Alla fine, invece, l'assise si è risolta in un mezzo flop con la mancata presenza sia dei vertici della giustizia in città (presidente del Tribunale e procuratore) sia dei rappresentanti del governo. Al punto che l'onorevole Giorgio Silli, unico parlamentare che ha risposto all'invito, è arrivato a minacciare il ritiro della fiducia al governo Draghi: “Non essersi neppure degnati di rispondere all’invito per il consiglio comunale straordinario sul Tribunale è l’ultimo schiaffo che il ministero della Giustizia dà alla città di Prato - dice Silli -. Da anni mi batto per migliorare le condizioni, attualmente grottesche, del nostro palazzo di giustizia. Interrogazioni in commissione, a risposta scritta, question time in aula, lettere inviate al gabinetto del Ministro, incontri al ministero, lettere inviate al Capo dipartimento del personale del ministero, rimaste senza risposta. Di fronte a questo ennesimo schiaffo non posso certo tacere. Prima delle dinamiche di partito o delle dinamiche politiche nazionali viene la mia città, il distretto che rappresento e pertanto da oggi la mia fiducia al governo Draghi, verso il quale nutro grande stima e rispetto, non sarà più scontata”.

"Il problema del Tribunale di Prato non riguarda solo i pratesi, è un problema di democrazia dell'intero Paese perché qui ci sono fascicoli che riguardano aziende e cittadini anche del resto d'Italia" ha detto invece il sindaco Matteo Biffoni nel suo intervento a termine del consiglio comunale straordinario sul Tribunale. Biffoni ha aperto il discorso mettendo in parallelo due diversi solleciti che la città di Prato, attraverso il proprio sindaco e i propri parlamentari, hanno fatto al ministero della Giustizia ottenendo ogni volta rassicurazioni ma senza conseguenze concrete: la prima nel 2010, la seconda nel 2021. "Nel mezzo ci sono stati tanti viaggi a Roma, tante sollecitazioni, amministrazioni di destra e di sinistra, Governi più o meno amici, ministri come Bonafede che addirittura ci rassicuravano sul buono stato di salute del nostro Tribunale o come la Cartabia, che ha condiviso le preoccupazioni della città. I risultati però li conosciamo tutti".

Biffoni ha ricordato e riconosciuto lo sforzo unanime fatto da tutti i livelli istituzionali: amministratori comunali, parlamentari, ma anche presidente di Tribunale, procuratore capo, categorie professionali e sindacati. "Le uniche risposte arrivate in questi anni, va riconosciuto, sono state la definizione di sede disagiata che, piaccia o meno, ha permesso in un primo momento di ottenere più personale e l'inserimento di nuovi giudici da parte del Csm. Troppo poco e soprattutto con effetti non duraturi, il problema non è mai stato risolto così come dal Ministero non c'è un riconoscimento della situazione eccezionale di un territorio dove ogni anno almeno 1.400 fascicoli vengono aperti a seguito di notizie di reato legate ai controlli lavoro sicuro". Nel corso del dibattito è stato ricordato anche il significativo supporto che il Comune di Prato dà attraverso il distaccamento degli agenti di polizia municipale.

Il sindaco ha invitato tutti a lasciare fuori dalle campagne elettorali questo tema per continuare ad affrontarlo in sinergia ognuno per la propria parte: "Lo sforzo è sempre stato costante da parte di tutti e anche se i risultati non sono arrivati nessuno ha intenzione di fermarsi. Per quanto mi riguarda sono sempre a disposizione: se qualcuno ha idee ulteriori si faccia avanti".