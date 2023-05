09.05.2023 h 14:29 commenti

Giuseppe Nicolosi lascia la guida della procura di Prato, al suo posto Laura Canovai

Il magistrato ha raggiunto il traguardo della pensione e ha chiuso con l'esperienza pratese una lunga carriera contraddistinta da importanti inchieste. Il nuovo capo è facente funzioni in attesa della scelta del nuovo procuratore

Avvicendamento al vertice della procura di Prato. Giuseppe Nicolosi ha raggiunto il traguardo della pensione e, in concomitanza con la scadenza del secondo mandato negli uffici di piazzale Falcone e Borsellino, ha messo fine alla sua esperienza di magistrato. Al suo posto, in qualità di facente funzione e fino all'assegnazione del nuovo procuratore (una decina le domande presentate), subentra Laura Canovai.

Nicolosi è arrivato a Prato il 4 maggio 2015, proveniente dalla Corte d'appello di Firenze. Il suo fu in realtà un ritorno: nel 1988 lasciò infatti la procura pratese per spostarsi nel capoluogo toscano dove è stato protagonista di grandi, importanti inchieste: una su tutte, le stragi di mafia a Firenze, Milano e Roma nel 1993.

Una carriera di assoluto rilievo quella di Giuseppe Nicolosi a cui Notizie di Prato e Toscana Tv augurano un futuro ricco di altre soddisfazioni.



