01.10.2020 h 14:45 commenti

Giuseppe Cannizzaro è il nuovo questore di Prato: "Contentissimo di essere qui"

L'insediamento oggi con una prima tornata di incontri istituzionali. Il questore arriva dal Dipartimento della polizia ferroviaria di Trieste. Alle spalle una lunghissima esperienza nelle province di Reggio Calabria e Catanzaro e, tra gli incarichi, anche quello di dirigente del Gruppo interforze per la vigilanza degli appalti dell'Expo di Milano

nt

Giuseppe Cannizzaro è il nuovo questore di Prato. Cinquantacinque anni, nato a Messina e cresciuto in Calabria, Cannizzaro si è insediato oggi, giovedì primo ottobre. Prende il posto di Alessio Casereo, trasferito ad Ascoli Piceno. “Sono contentissimo di essere qui – ha detto incontrando i giornalisti – sono orgoglioso di essere il questore della provincia di Prato”.Cannizzaro è alla sua prima nomina di questore; arriva dal Dipartimento polizia ferroviaria di Trieste. Alle spalle una carriera maturata in diverse questure e in diversi commissariati d'Italia, dalla Calabria alla Lombardia passando per il Lazio.Il nuovo questore di Prato è entrato in polizia nel 1989 e da allora ha rivestito incarichi importanti. I primi anni li ha trascorsi alla sezione narcotici e omicidi della Squadra mobile di Reggio Calabria, ha operato in molti commissariati del reggino e del catanzarese e per cinque anni è stato a capo di quello di Gioia Tauro. Più di recente ha guidato il Gruppo interforze per la vigilanza degli appalti dell'Expo di Milano, ha lavorato alla Commissione antimafia e al Dipartimento pianificazione forze di polizia.“Sento tutta la responsabilità di questo nuovo incarico – ha detto – sono grato al capo della polizia che ha voluto riconoscermi affidabilità ed esperienza”.Stamani, dopo la presentazione e il saluto di rito in questura, Cannizzaro ha incontrato il prefetto, il procuratore e il sindaco. Una primissima tornata di appuntamenti istituzionali che ha lasciato una buona impressione: “Ho trovato disponibilità e apertura – il commento – ho percepito sinergia ed entusiasmo, collaborazione e serenità”.Il questore ha detto di voler spendere il proprio impegno nel solco della continuità e di puntare sia sui fenomeni macrodelinquenziali che su quelli della criminalità diffusa che investe maggiormente la percezione di sicurezza del cittadino. “Sarà grande l'attenzione al territorio anche nell'ottica – le parole di Cannizzaro – di una sicurezza partecipata: la polizia vicina al cittadino, a fianco della gente”. Nelle prossime ore l'incontro con i vertici delle altre forze di polizia con le quali auspica uno stretto rapporto di collaborazione.“E' presto per esprimere un giudizio sulla città – ha detto – voglio sentirmi cittadino di Prato, rendermi conto delle peculiarità del territorio, vivere direttamente la realtà prima di dare un'opinione. Mi sto facendo raccontare Prato, mi sto informando sulle caratteristiche e sui tratti che maggiormente contraddistinguono la città e la sua provincia. Sono molto contento di essere qui, sono entusiasta e sono pronto per questa sfida”.Al questore Cannizzaro il benvenuto e l'augurio di buon lavoro dalle redazione di Notizie di Prato e di Toscana Tv.