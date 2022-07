05.07.2022 h 07:06 commenti

Giuseppe Broccolo presidente del circolo Arci di Mercatale: "Nuove assunzioni e più attività ricreative "

Un passaggio nel segno della continuità rispetto alla presidenza di Amerini, obiettivo diventare sempre più un presidio sociale sul territorio

Cambio della guardia alla presidenza del circolo arci di Mercatale di Vernio: Giuseppe Broccolo succede a Patrizio Amerini rinnovato anche il consiglio che guiderà il circolo per i prossimi tre anni.

"Un passaggio all'insegna della continuità - ha spiegato Broccolo che fino ad ora ha ricoperto la carica di vice - ma anche con qualche innovazione a partire dall' incremento dei dipendenti, ora cinque, che speriamo di aumentare di qualche unità nell'ottica di mantenere un presidio sociale sul territorio". Il circolo, infatti, rimarrà aperto tutte le sere e i pomeriggi, offrendo anche attività culturali: "Tra i nuovi consiglieri - continua Broccolo - ci sono anche ex insegnanti con cui, nei prossimi, giorni inizieremo a stendere un primo programma che mi auguro possa già partire durante l'estate. In posti come Vernio il circolo spesso è il solo luogo dove potersi ritrovare e quindi puntiamo molto su attività nuove". Dal punto di vista economico il circolo ha un bilancio in attivo nonostante i mesi duri della pandemia: " Nel 2019 avevamo progettato dei lavori di ristrutturazione a partire dai bagni e dalla sala, ovviamente sono stati accantonati. Il progetto non è abbandonato, ma aspettiamo tempi migliori: i costi sono lievitati e i tempi per il super bonus sono troppo ristretti".