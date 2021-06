11.06.2021 h 18:19 commenti

Giuria d’eccezione per scegliere gli elaborati del concorso "Diario creativo" lanciato da Un Prato di libri

Le scuole vincitrici sono l'infanzia Sandro Pertini di Poggio a Caiano, la primaria Armellini di Vernio e la media Curzio Malaparte. A settembre in programma la mostra e la premiazione

Non ferma mai i motori la macchina organizzativa di Un Prato di libri, il Festival della lettura under 18. In preparazione dell’edizione autunnale una giuria d’eccellenza, composta da Diana Toccafondi, già soprintendente Archivistica e Bibliografica della Toscana, il direttore dei Musei diocesani Claudio Cerretelli, gli artisti Antonella Nannicini, Riccardo Farinelli e Edoardo Nardin, si è riunita per esaminare gli elaborati del concorso "Diario creativo", al quale hanno partecipato le scuole di ogni ordine e grado di Prato.

Anche Giuliano Gori, il più grande collezionista di arte ambientale in Europa di cui il parco di Celle è espressione, pur non fisicamente presente ha aderito al progetto, sposandone gli intenti.

La giuria ha elogiato l'impegno di alunni e insegnanti e ha segnalato gli elaborati vincitori, sono quelli della scuola dell’infanzia Sandro Pertini di Poggio a Caiano, tutte le sezioni; la primaria Armellini di Vernio, classi quarte; e la secondaria di primo grado Curzio Malaparte classe prima E. I premiati saliranno sul palco a settembre nel corso di un evento speciale. Ma non solo. Tutti i lavori faranno parte di una mostra corale allestita in occasione dell’edizione autunnale del festival. Lanciato come anteprima di "Un Prato di libri" al concorso hanno risposto 25 scuole:12 dell’infanzia, 9 della primaria e 4 medie.

Nonostante la pandemia, che ha imposto di annullare alcuni appuntamenti e rimandarne altri, la rassegna non si è mai fermata realizzando a distanza parte delle iniziative, come le amatissime notti bianche o gli incontri degli scrittori nelle scuole. Covid permettendo in autunno è prevista la tre giorni ‘clou’ del festival, con spettacoli, mostre ed eventi.