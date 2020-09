30.09.2020 h 16:47 commenti

Giunta regionale, Giani non ha fretta e da Prato potrebbe partire la proposta di Barberis come assessore

Il nome dell'attuale titolare dell'urbanistica in Comune si aggiunge a quelli di Ilaria Bugetti (che vorrebbe però restare in Consiglio), dell'uscente Stefano Ciuoffo e di Nicola Ciolini. Nella squadra di Biffoni potrebbe entrare l'attuale segretario del Pd Gabriele Bosi

Per la definizione della Giunta Giani ci vorranno ancora molti giorni. Almeno fino alla proclamazione degli eletti come oggi, 30 settembre, ha tenuto a precisare il neo presidente toscano. Questo non significa che il centrosinistra pratese sia alla finestra a guardare per scoprire se sarà parte della squadra di governo o no. Anzi. Le strategie delle varie correnti si stanno intrecciando vorticosamente rompendo tutti gli schemi passati. Da una parte infatti, viene dato per certo il nome dell’assessore uscente della seconda giunta Rossi, Stefano Ciuoffo, vicino a base riformista. Nome che non incontrerebbe la contrarietà della consigliera Ilaria Bugetti, unica eletta e poco attratta dall’idea di entrare in giunta. Cosa quest’ultima, tra l’altro, poco probabile perché le quote zingarettiane sarebbero già coperte.

Dall’altra parte c’è il sindaco Biffoni e i suoi fedelissimi che davvero rischiano di restare con un pugno di mosche in mano, nonostante il primo cittadino sia stato uno dei primi ad appoggiare la candidatura di Giani e a sostenerlo anche nei momenti più critici. Ed è qui che viene fuori la novità di questi giorni. Il primo obiettivo è portare in giunta, Nicola Ciolini, il grande escluso di questa tornata elettorale nonostante, con 9mila preferenze, sia tra i più votati. Storture della legge elettorale regionale. Ma se venisse sbarrata questa strada, potrebbe esserci il piano B: proporre a Giani un membro dell’attuale giunta comunale. Si fa il nome di Valerio Barberis, assessore alle opere pubbliche e all’urbanistica. La soluzione, se accettata, aprirebbe la strada a un rimpasto di giunta che potrebbe vedere l’ingresso del segretario provinciale del Pd, Gabriele Bosi e una riorganizzazione delle deleghe. Una mossa questa che potrebbe essere gradita anche agli zingarettiani, interessati contemporaneamente a mettere le mani sulla segreteria e a non dare spazio al rivale storico di Bugetti, Nicola Ciolini.