09.01.2020 h 19:07 commenti

Giunta Biffoni, si dimette l'assessore allo Sport Luca Vannucci

Motivi di salute alla base della decisione che è stata resa nota nel corso del Consiglio comunale straordinario che si è tenuto oggi. La delega torna nelle mani del sindaco. Luca Vannucci, già consigliere delegato di Biffoni per lo sport nella passata legislatura, potrà tornare al suo ruolo appena sarà possibile

Si è dimesso l'assessore allo Sport Luca Vannucci. La decisione, nell'aria da qualche giorno, è stata comunicata ufficialmente oggi, giovedì 9 gennaio, nel corso del consiglio straordinario convocato per fare il punto sui problemi derivanti dalle carenze della Morotizzazione civile. Vannucci ha rimesso il mandato per motivi di salute ma con l'accordo che, appena possibile, potrà tornare al suo posto per continuare ad occuparsi del settore sport. Nella passata legislatura, Luca Vannucci è stato consigliere delegato del sindaco per lo Sport, carica che lasciò in seguito all'inchiesta della procura sulle irregolarità nei lavori di ristrutturazione dello stadio Lungobisenzio. Matteo Biffoni però lo ha voluto accanto a sé nella sua Giunta bis affidandogli il ruolo di assessore; la delega, per il momento, torna al sindaco.





Edizioni locali collegate: Prato

