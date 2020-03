30.03.2020 h 12:09 commenti

Giunta Biffoni preme acceleratore sull'approvazione del bilancio ma per Lega e lista Spada "La fretta è immotivata"

Squittieri: "Fondamentale l'approvazione in tempi brevi per liberare risorse" ma per Lega e lista Spada "E' necessario aprire un confronto che sia il più ampio possibile”

La Giunta Biffoni preme l'acceleratore sull'approvazione del bilancio 2020, ma l'opposizione chiede di rallentare per avere la possibilità di analizzare il documento e di fare proposte. Il documento approderà in Consiglio comunale per l'approvazione il prossimo 9 aprile, ma gli otto consiglieri comunali della Lega e della lista Spada parlano di "corsa contro il tempo immotivata perchè il termine per la scadenza prevista dalla legge è per la fine del mese di maggio dunque: possiamo prenderci dieci giorni in più."

In un comunicato stampa l'amministrazione comunale ha sottolineato che i lavori di giunta per la preparazione del bilancio preventivo 2020, si erano chiusi tre settimane prima che scoppiasse l'emergenza Coronavirus e si arrivasse al lockdown del Paese. E ha aggiunto che "ora come non mai c'è l'esigenza di sbloccare soprattutto la spesa corrente con l'approvazione del bilancio in consiglio comunale. Prima di quella data, infatti, il Comune lavora in esercizio provvisorio, ovvero con una capacità di spesa vincolata in dodicesimi. La solidità di bilancio del Comune permette di far fronte alle emergenze in una situazione in cui diminuiscono le entrate e aumenta la necessità di interventi per sostenere le maggiori spese a sostegno dei servizi per la collettività, dalla sanificazione alla possibilità di dilazionare i pagamenti".

L'assessore al Bilancio Benedetta Squittieri precisa anche "Siamo tutti consapevoli che questo bilancio subirà molte variazioni, ma adesso è importante arrivare in tempi brevi alla sua approvazione. Siamo riusciti a inserire subito i provvedimenti sullo slittamento dei pagamenti della Tari e delle altre tariffe comunali, così come le misure di sostegno a tutti gli asili nido, privati e privati convenzionati, dal momento che si tratta di uscite già previste nell'ambito degli stessi capitoli di bilancio". Squittieri rassicura i consiglieri sulla possibilità di intervenire attivamente sul documento rimandando il confronto politico alle future variazioni che sicuramente saranno necessarie: "In quelle occasioni ognuno potrà apportare il proprio contributo in modo più approfondito, adesso però i tempi sono fondamentali. Prima di tutto perché come già detto è fondamentale non lavorare in esercizio provvisorio per avere più risorse a disposizione; secondariamente perché dobbiamo ricordarci il rischio, che ovviamente non mi auguro, di avere assessori o consiglieri contagiati e non essere più in grado di avere il numero legale. Mi auguro che sia un eccesso di scrupolo, ma in questa situazione dobbiamo valutare ogni aspetto. E' un atto di responsabilità verso tutta la nostra comunità".

I sei consiglieri del Carroccio e i due della lista Spada però vedono con sospetto tutta questa fretta e contestano anche il metodo: "A margine dell’ultima conferenza capigruppo abbiamo inviato una lettera riservata al sindaco di Prato e al presidente del Consiglio comunale per osservare queste criticità e ci è parso di cattivo gusto vederci “di fatto” rispondere a mezzo stampa dall’assessore Squittieri. Nel mese di marzo il Comune ha concentrato tutti i suoi sforzi sul Coronavirus, ha fatto bene. Ma il documento di bilancio è l'atto fondamentale dell’ente, quello in cui si decide dove mettere i soldi: sociale, infrastrutture, cultura, contributi alle associazioni di volontariato, sostegno ai più deboli, sostegno alle famiglie. La fretta è immotivata, possiamo prenderci qualche giorno in più".