Giudice vuole lasciare Prato dopo solo due anni ma il Csm lo stoppa: "Resta lì"

Arrivato nel 2017 al tribunale di piazzale Falcone e Borsellino appena dichiarato sede disagiata, due anni dopo si è candidato a procuratore di Vibo Valentia. La domanda è stata respinta per mancanza di un requisito: aver trascorso almeno quattro anni nell'ultima destinazione. Il Tar ha dato ragione al Consiglio superiore della magistratura

Si candidò a ricoprire il ruolo di procuratore capo a Vibo Valentia ma trovò la strada sbarrata dal Consiglio superiore della magistratura che certificò la mancanza di un requisito: almeno quattro anni di permanenza nella sede a cui era applicato in quel momento (e dove ancora oggi presta servizio), cioè il tribunale di Prato. Il Tar del Lazio ha bocciato il ricorso presentato dal giudice Michele Sirgiovanni contro la quinta commissione del Csm che esaminò la sua domanda. Ripercorriamo i fatti. Sirgiovanni arriva al tribunale di Prato nel 2017, anno successivo all'inserimento degli uffici giudiziari di piazzale Falcone e Borsellino nell'elenco delle 'sedi disagiate'. Il servizio nelle sedi disagiate prevedeva (e prevede) un incentivo economico e un punteggio aggiuntivo per futuri trasferimenti, e in più prevedeva – ma poi la norma è cambiata – che non si dovessero rispettare scadenze temporali prima di chiedere un nuovo spostamento. La domanda per procuratore capo a Vibo Valentia, Sirgiovanni l'ha presentata nel 2019: troppo presto secondo la quinta commissione che nel suo provvedimento di esclusione sottolineò che il magistrato era in servizio a Prato soltanto da 'un anno, nove mesi e undici giorni”. Ed è su quest'ultimo punto, cioè sul requisito della permanenza, che è sorta la frizione tra il giudice e il Csm: il primo ha lamentato “una lesione del legittimo affidamento” perché avrebbe prestato consenso al trasferimento a Prato, sede disagiata, nella consapevolezza di poter chiedere un nuovo cambio di sede senza vedersi applicato il termine della permanenza; il Consiglio superiore della magistratura ha, invece, richiamato le modifiche introdotte nel 2016 all'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario introdotte che, di fatto, hanno esteso il periodo minimo di permanenza ad ogni caso e in tutti i casi successivi al 31 agosto 2016 quando la norma è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale.“Ne consegue – scrive il Tar – che per tutte le procedure avviate dopo tale data, trova applicazione il novellato articolo 194. Ciò vale per il concorso a procuratore di Vibo Valentia pubblicato il 21 marzo 2019; ma esso rileva allo stesso modo la copertura del posto disagiato nel tribunale di Prato, pubblicato in data 12 ottobre 2016”.Il ricorso è stato dunque respinto. I giudici amministrativi hanno condannato la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite: duemila euro.