Giudice di pace, il sindaco: "Problema antico e difficile, ma i parlamentari pratesi dove sono?"

La decisione di chiudere l'ufficio per i decreti ingiuntivi avrà pesanti ripercussioni su tutta la città e Biffoni se la prende con i politici che sono a Roma: "Su una questione strettamente, unicamente, pienamente statale si chiede aiuto soltanto al Comune"

La chiusura dell'ufficio decreti ingiuntivi del giudice di pace per carenza di personale avrà conseguenze importanti sul territorio pratese, sia per i cittadini sia per le imprese facendo venire meno un servizio fondamentale. Sulla vicenda interviene anche il sindaco Matteo Biffoni, che non risparmia una frecciata ai parlamentari pratesi: "Non entro nel merito e nel metodo della decisione presa, che capisco essere legata ancora una volta alla carenza di personale, ma mi domando dove siano i parlamentari pratesi e i membri del Governo di questo territorio, che in campagna elettorale ci hanno spiegato come avrebbero portato Prato all'attenzione del Governo"

Biffoni poi prosegue: "La situazione del Tribunale è complessa da anni - dice - e la chiusura di questo ufficio è una ulteriore prova di quanto sembri impossibile risolverla, nonostante l'impegno di tanti, compreso io stesso, in questi anni. Auspico che, dato che che abbiamo tanti pratesi tra parlamentari e membri del Governo a Roma, ci sia un intervento vero affinché il ministero della Giustizia porti qualche soluzione. Per ora registro un preoccupante silenzio e prova ne sia che anche su una questione strettamente, unicamente, pienamente statale si chieda aiuto soltanto al Comune. Capisco che sia questa l'abitudine, ma penso che sia bene invece che chi ha responsabilità di Governo inizi a occuparsi, sul territorio dove è stato eletto, dei temi di competenza statale. E indubbiamente il Tribunale è tra questi".