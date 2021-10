19.10.2021 h 09:57 commenti

Giubileo della beata Margherita Caiani, due incontri a Poggio a Caiano

Padre Guidalberto Bormolini, dei Ricostruttori nella preghiera, ospite il 10 novembre nella chiesa dell'istituto delle Minime del Sacro Cuore, e Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, il 19 novembre al circolo Ambra

Un monaco e un giornalista saranno ospiti delle suore francescane “Minime del Sacro Cuore”, a Poggio a Caiano, per raccontare i rispettivi punti di vista partendo dal centenario della fondatrice dell’istituto religioso, la beata Margherita Caiani. L’incontro con padre Guidalberto Bormolini, dei Ricostruttori nella preghiera, è fissato per mercoledì 10 novembre, mentre venerdì 19 sarà la volta del direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. Entrambi gli incontri si terranno alle ore 21: Bormolini parlerà nella chiesa interna all’Istituto mentre per Tarquinio si apriranno le porte del cinema “Ambra”.

A due relatori così noti sono state affidate due frasi tratte dal messaggio inviato da Papa Francesco in occasione dell’apertura dell’anno giubilare (8 agosto 2020) nel quale si fa memoria del secolo esatto (8 agosto 2021) dalla morte (“nel linguaggio ecclesiale la “nascita al cielo”) di suor Margherita. Il monaco parlerà della preghiera (“Pregare Dio, oggi. Perché?”) traendo spunto dall’invito rivolto da Francesco alle religiose poggesi (“Tutta la vostra vita è chiamata a diventare preghiera”). Al giornalista, direttore del quotidiano cattolico, è stata affidata una fra le frasi più poetiche del testo papale (“Lo Spirito vi dia la capacità di continuare a profumare il mondo”) con l’invito a “Riscoprire la freschezza” che – sottolinea la madre generale, suor Salvatorica Serra – “potrà consentire a Marco Tarquinio una riflessione, di evidente attualità specie all’inizio del Sinodo, su come essere presenti, da cristiani, consacrati e laici, in un mondo che di coerenza e di testimonianza cristiana ha forte bisogno”.

I due incontri sono ad ingresso libero, nel rispetto della normativa prevista in materia di contrasto al covid.

L’anno giubilare per la beata Margherita Caiani, che avrebbe dovuto concludersi lo scorso 8 agosto, è stato prorogato dalla Santa Sede e si concluderà in modo solenne il prossimo 15 dicembre.



