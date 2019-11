15.11.2019 h 14:42 commenti

Giù pantaloni e mutande davanti a mamme e bambini, arrestato ventinovenne

E' successo in piazza della Stazione. L'uomo, già noto per precedenti specifici, è finito in manette con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale per aver reagito al controllo dei carabinieri

Pantaloni e mutande abbassati per mostrare a mamme e bambini i genitali. Un nigeriano di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri intervenuti intorno alle 8 di oggi, venerdì 15 novembre, in piazza della Stazione dopo aver ricevuto diverse telefonate che segnalavano la presenza di un uomo in atteggiamenti osceni. E proprio questo si sono trovati di fronte i militari appena arrivati in piazza: un uomo nudo dalla vita in giù in attesa del passaggio di donne con bambini davanti ai quali dare spettacolo, si fa per dire, toccandosi senza alcun freno inibitorio. Neppure l'arrivo dei carabinieri ha fermato il ventinovenne che anzi ha manifestato fastidio e insofferenza al controllo fino a opporre resistenza. Un comportamento che, sommato ai precedenti per atti osceni e resistenza a pubblico ufficiale, ha aggravato la sua già difficile posizione. Immediato l'arresto. Domani il nigeriano sarà processato per direttissima.



Edizioni locali collegate: Prato

