Gita a rischio per uno studente disabile, ma arrivano gli "angeli" dell'associazione Oltre

Raggiungere il mausoleo di Valibona, per uno studente con problemi di deambulazione, era una missione impossibile, ma i volontari hanno risposto all'appello della professoressa e mettono a disposizione il loro fuoristrada

Una doppia lezione di educazione civica per gli studenti della media Fermi: la visita al mausoleo di Valibona e la disponibilità di un'associazione di volontariato a trasportare gratuitamente un loro compagno disabile, che altrimenti non avrebbe potuto partecipare alla gita.

"Dopo le lezioni in aula - ha spiegato l'insegnate di lettere - la classe era particolarmente felice di andare a vedere quello che avevano sentito, ma subito si è posto il problema del trasporto per il loro compagno che ha difficoltà a camminare. Il percorso a piedi era improponibile e per arrivare, usando la strada bianca, serviva un mezzo attrezzato". E così la professoressa si è affidata al tam tam dei social e ha postato sulla pagina Facebook di un gruppo trakking la richiesta di aiuto che è stata subito accolta dall'associazione Oltre. "Abbiamo un mezzo fuoristrada capace di arrivare in cima alla Calvana - ha spiegato il presidente Paolo Corti - e così il tempo di mettere insieme la squadra e abbiamo dato la nostra disponibilità a fare il servizio".

I volontari sono andati a scuola e hanno fatto salire sul mezzo il ragazzino e la sua insegnante e poi si sono diretti verso la Calvana, mantenendo sempre il contratto radio con la classe che raggiungeva Valibona a piedi: "Siamo arrivati qualche minuto prima degli altri - continua Corti - e ci siamo messi ad aspettare, appena i giovani escursionisti sono arrivati è stata una vera festa, non solo per loro, ma anche per noi".

Terminata la visita il fuoristrada ha percorso la strada in senso in verso. "Non posso scordare la felicità del mio alunno - continua l'insegnante nell' avere potuto partecipare a questa gita: per noi un esempio di inclusione".

Una storia a lieto fine, che contrasta con quanto avvenuto a Firenze dove un bambino con disabilità motoria, non è potuto andare in gita con i compagni perchè non è stato trovato il pulmino con la pedana per far salire la carrozzina.

