Giro di vite contro i "furbetti" della targa straniera: sequestrate sette auto di grossa cilindrata

I controlli della guardia di finanza: già pagati 5mila euro di sanzioni per evitare la confisca del mezzo

Sette auto di grossa cilindrata sequestrate e multe per oltre 5mila euro. E' questo il bilancio dei controlli fatti dalla guardia di finanza di Prato sui cosiddetti “furbetti” della targa straniera. Con l'entrata in vigore del decreto sicurezza, ai residenti in Italia da più di 60 giorni. è fatto divieto di circolare con targa estera. Ma c'è chi non rispetta l'obbligo. Così facendo non pagano il bollo auto e, di fatto, per anni sono riusciti a sfuggire anche ad eventuali multe.A Prato, come viene spiegato dalla Fiamme gialle, si tratta, in prevalenza di cittadini di origine cinese e dei paesi dell’Est che circolavano con targa estera, nonostante fossero stabilmente residenti nell'hinterland pratese. Tra i veicoli fermati autovetture di grossa cilindrata (Audi, Bmw, Mercedes…etc, i cui valori di mercato totali sono superiori ai 100.000 euro) ed alcuni imprenditori di origine cinese che circolavano con furgoni, utilizzati per la loro attività imprenditoriale, immatricolati oltre confine. I sanzionati hanno tutti pagato immediatamente le multe irrogate. Se entro 180 giorni non si provvede alla regolarizzazione, il veicolo viene infatti confiscato.