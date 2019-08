01.08.2019 h 15:02 commenti

Giro di squillo negli hotel, restano in carcere i principali indagati. Il ruolo chiave di uno degli albergatori

Cinque uomini e una donna finirono in manette lo scorso 11 luglio su ordine del tribunale di Prato nell'ambito di una inchiesta dei sostituti Gestri e Mocetti su un giro di prostituzione negli hotel della città

Il tribunale del Riesame ha confermato dalla prima all'ultima riga le venticinque pagine dell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari Francesca Scarlatti che lo scorso 11 luglio ha portato in carcere sei cinesi – cinque uomini e una donna – accusati di appartenere a due bande contrapposte che controllavano e gestivano prostitute fatte arrivare dalla Cina con il visto turistico e dislocate in sei alberghi di Prato. Carcere confermato per quattro indagati: tra loro Lin Xia, difeso dagli avvocati Stefanacci e Mariotti, unico a dover rispondere di tolleranza della prostituzione “in qualità – si legge nelle carte del tribunale – di imprenditore occulto, proprietario di fatto dell'hotel Luxury”. Lin Xia è ritenuto uno dei personaggi di spicco dell'inchiesta: lo procura lo ha conosciuto in occasione di un'altra indagine, quella sul regolamento di conti a colpi di pistole, bastoni e coltelli andata in scena a luglio di un anno fa alle Cascine di Tavola, in pieno giorno e in mezzo alla gente. Anche in quella occasione due gruppi rivali e lo stesso movente: il controllo della prostituzione.E il suo nome emerge anche dalle intercettazioni di questa inchiesta a proposito dei suoi presunti rapporti con 'la parte bianca', come la comunità cinese chiama le forze di polizia.

Gli altri tre che restano in carcere sono Cai Wang, Yang Zhongchuan e Wang Shiyou, difesi dagli avvocati Veltri e Bertei, accusati di estorsione aggravata. Stessa accusa mossa nei confronti di Yan Yuelung, assistito dall'avvocato Fantappiè, per il quale il Riesame ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Le altre accuse a vario titolo: rissa aggravata dall'uso di armi, lesioni, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

La donna, Xie Lingling, difesa dall'avvocato Denaro, accusata di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, ha invece rinunciato al ricorso e ha chiesto di essere interrogata dai sostituti Lorenzo Gestri e Gianpaolo Mocetti, titolari dell'inchiesta; il contenuto dell'interrogatorio è stato secretato. La donna avrebbe gestito direttamente un gruppo di giovani connazionali occupandosi della sistemazione negli hotel e di combinare gli incontri con i clienti.

Sulla scorta delle dichiarazioni raccolte fino a questo momento sia della donna arrestata che di alcune delle ragazze che si prostituivano, la procura sta compiendo ulteriori accertamenti. Altri elementi emergeranno dalle analisi che la Squadra mobile sta facendo sulle chat, sulle messaggerie e sulle rubriche estrapolate dai telefonini sequestrati. Obiettivo: accertare l'eventuale esistenza di un livello superiore che interviene ad appianare i conflitti e a gestire le tensioni. Nulla, invece, è emerso fino a questo momento sul conto dei titolari degli hotel nelle cui camere alloggiavano o gravitavano le ragazze: Wall Art, Datini, Charme, Golf hotel e Sol Levante. Discorso a parte per il Luxory il cui 'proprietario di fatto' è in carcere. L'inchiesta ha preso il via da una sanguinosa rissa scoppiata lo scorso febbraio al Wall Art tra i due gruppi rivali per regolare la concorrenza tra prostitute e imporre il pagamento del pizzo. Gli inquirenti ipotizzano un collegamento diretto tra questa rissa e quella alle Cascine di Tavola, primo campanello d'allarme del conflitto per il comando della prostituzione.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus