07.02.2022 h 11:37 commenti

Giro di squillo in alberghi e case d'appuntamento: due taxi dedicati a spostare le "lucciole"

I carabinieri hanno denunciato quattro persone accusate di gestire l'attività di almeno sette prostitute tra i 20 e i 35 anni. Indagati anche i conducenti dei mezzi usati per l'attività

Due case d'appuntamento e due taxi abusivi sequestrati dai carabinieri e dalla polizia municipale al termine di una lunga indagine su un giro di prostituzione anche a domicilio. Quattro le persone finite nei guai: due uomini e due donne, tutti cinesi, accusati di sfruttamento della prostituzione. Con loro, indagate altre due persone: un uomo cinese e un pensionato italiano con il compito di fare da tassisti alle prostitute.I gestori delle case di appuntamento – due abitazioni nella zona del Macrolotto 0 – sono stati allontanati dalla Toscana: il giudice delle indagini preliminari ha emesso nei loro confronti la misura del divieto di dimora nella regione.L'indagine ha preso il via nei mesi scorsi quando la Municipale ha cercato di capire cosa si nascondesse dietro adesivi con un numero di telefono lasciati un po' ovunque da un uomo già indagato nel 2019 per sfruttamento della prostituzione. Non c'è voluto molto a capire che l'attività, per il cinese, era ricominciata e che quei messaggi altro non erano che pubblicità del fitto giro di prostitute disponibili sia nelle due case di appuntamento che in alberghi o anche nelle abitazioni dei clienti con prezzi che variavano da un minimo di 50 a un massimo di 500 euro.Sette le prostitute, tutte cinesi tra i 20 e i 35 anni, e decine i clienti identificati nel corso dell'indagine fatta di intercettazioni telefoniche, appostamenti e microspie collocate in una delle due case d'appuntamento.I quattro gestori trattenevano per sé il 60 per cento del prezzo fissato con il cliente e il resto rappresentava la paga per le ragazze. Due case di appuntamento autonome ma che, all'occorrenza, si scambiavano e si prestavano le prostitute per accontentare qualsiasi richiesta della clientela. Una clientela mista: italiani e cinesi, facoltosi e non, giovani e meno giovani.Il grosso del giro di prostituzione si è svolto durante il lockdown: un periodo che per i quattro cinesi finiti sotto inchiesta non ha rappresentato una limitazione, bensì l'opportunità di incrementare il giro delle prestazioni.I due tassisti abusivi si preoccupavano di trasportare le ragazze nei luoghi degli incontri e anche di prelevarle o trasferirle in aeroporto in occasione dei loro spostamenti; per il tassista italiano, si trattava di un lavoretto utile a arrotondare la pensione.