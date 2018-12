20.12.2018 h 18:57 commenti

Giro di prostituzione nelle case di piazza Mercatale, aperto e subito rinviato il processo

Davanti al giudice dell'udienza preliminare le prostitute cinesi, i loro sfruttatori, ma anche i proprietari italiani delle abitazioni utilizzate come bordelli

Prostitute cinesi, i loro sfruttatori, ma anche i proprietari italiani delle case di piazza Mercatale e dintorni. Si è aperta per tutti loro oggi, 20 dicembre, l'udienza preliminare relativa all'inchiesta Piazza Pulita sul giro di prostituzione in piazza Mercatale che nel novembre 2015 portò a una valanga di denunce, di appartamenti sequestrati e a decine di perquisizioni tradotte poi in 34 richieste di rinvio a giudizio da parte del sostituto procuratore Laura Canovai, 20 cinesi e 14 italiani.

Fatta eccezione per 12 cinesi irreperibili, stamani nell'aula del Gup Francesca Scarlatti erano presenti gli avvocati dei proprietari italiani e di quello cinese nei cui appartamenti affittati a prestanome le donne si prostituivano, dei cinesi ritenuti intermediari dell'attività e tenutari delle case d'appuntamento, e del titolare italiano di un money transfer.

Troppi per definire tutto in giornata e così il giudice ha aggiornato l'udienza a gennaio. Dovrà decidere su un abbreviato, quattro patteggiamenti, tre proscioglimenti e il rinvio a giudizio di tutti gli altri. L'accusa è favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Secondo quanto ricostruito dall'inchiesta gli incontri avvenivano nelle case della zona. La guardia di finanza sequestrò cinque appartamenti in via Sant'Antonio, tre in piazza Mercatale, altri in via del Carmine, via Silvestri, via Mazzini, via Bologna e via Angiolini. Il tribunale del Riesame ordinò quasi subito il dissequestro degli immobili per la mancanza di elementi circa la consapevolezza dei proprietari dell'attività che veniva svolta nelle case date in affitto e per la mancanza di elementi utili a dimostrare un sovrapprezzo del canone come profitto realizzato attraverso il lavoro delle prostitute. Il contatto con i clienti avveniva direttamente in strada oppure tramite inserzioni pubblicitarie.