Giro di fatture false nelle sale vlt, niente carcere per i tredici indagati

La Cassazione ha accolto il ricorso delle difese dopo la sentenza del Riesame che aveva ordinato la custodia cautelare in carcere per tutti. L’inchiesta incentrata su un vortice di fatture che avrebbe originato vantaggi economici per tre milioni di euro. L’accusa: associazione per delinquere finalizzata a reati tributari e autoriciclaggio

Carcere no, carcere sì, carcere no. La Corte di Cassazione ha detto no alle 13 ordinanze di custodia cautelare in carcere chieste dalla procura nell’ambito di un’inchiesta su un sistema di fatture false che avrebbe prodotto un vantaggio economico di oltre tre milioni di euro. Gli indagati, tutti cinesi e tutti accusati di associazione per delinquere finalizzata a reati tributari e autoriciclaggio, restano a piede libero. I giudici di Cassazione hanno accolto le tesi delle difese, rappresentate dagli avvocati Antonino Denaro e Stefano Lorenzetti, e annullato la sentenza del Riesame che, invece, aveva dato ragione alla procura nel ricorso contro la decisione del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato di non varare le misure restrittive. L’inchiesta ha acceso il faro su un sistema che, stando agli investigatori, si sarebbe poggiato su tre sale vlt che avrebbero fatto da collettore per il giro di fatture false. In particolare, le tre sale vlt sarebbero state accomunate dal considerevole giro d’affari originato dalle fatture rilasciate dai bar interni dati in gestione ad amici e parenti. A mettere in moto le indagini una segnalazione del Nucleo di polizia valutaria della guardia di finanza di Roma. Tredici, tra titolari, prestanome e collaboratori, i cinesi finiti sul registro delle notizie di reato. Il Riesame aveva dato il via libera agli arresti stabilendo che si sarebbero potuti eseguire solo dopo il pronunciamento della Cassazione. Pronunciamento che è arrivato in queste ore ma che ha ribaltato la precedente sentenza. I giudici del terzo grado, accogliendo il ragionamento dei difensori, avrebbero rilevato la mancanza di una differenziazione delle 13 posizioni rispetto ai fatti contestati e che per tutti è stato disposto il carcere indipendentemente dal grado di responsabilità nella vicenda. Il difetto di motivazione dovrà ora essere rivisto dal tribunale del Riesame.

