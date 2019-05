09.05.2019 h 14:11 commenti

Giro d’Italia, le indicazioni sui cambiamenti della viabilità a Carmignano

La corsa rosa transiterà dal Montalbano nel primo pomeriggio. Il traffico sarà chiuso dalle 14 alle 17 tra via Castra e via Montalbano al Pinone

Domenica 12 maggio la seconda tappa del 102° Giro d’Italia (Bologna – Fucecchio) toccherà anche Carmignano. Per garantire il regolare passaggio della corsa ciclistica sono previste alcune modifiche alla viabilità. In particolare dalle 14 alle 17 sarà sospesa la circolazione sul bivio tra via Castra e via Montalbano in località Pinone. Anche i tragitti verso il Montalbano, in provenienza da Limite sull’Arno e da Vinci, saranno chiusi in orario similare. Sarà dunque consentito da Carmignano l’accesso alle auto, fino al passo del Pinone e a ritroso, solo al traffico leggero.

In via Castra inoltre (su tutto il tratto comunale, dal Camping San Giusto al bivio con via Montalbano sulla Sp 10 di Pietramarina) dalle 8 alle 17 sarà vietata la sosta su ambo i lati. In via Pietramarina (al bivio in uscita verso via Montalbano) dalle 14 alle 17 sarà vietato l’accesso verso la Sp 10.

Precedentemente al passaggio del Giro d’Italia sul territorio di Carmignano (bivio via Castra/via Montalbano), è previsto un ulteriore passaggio di una corsa amatoriale collegata al Giro, che potrà causare alcuni disagi alla circolazione.

Da segnalare inoltre che dalle 12.50 alle 15.30 circa, in vista del passaggio della corsa nel Comune di Montelupo Fiorentino, sarà sospesa la circolazione sulla strada statale 67 Tosco Romagnola. La strada sarà dunque interdetta sia per coloro che provengono da Carmignano, La Serra, Artimino o Poggio alla Malva, che per coloro che arrivano da Montelupo Fiorentino o Ponte a Signa verso il territorio comunale di Carmignano. Sempre dalle 12.50 alle 15.30 sarà chiusa la strada di accesso al ponte di Camaioni.