Giro d'affari milionario con traffico di auto di lusso tra la Germania e l'Italia usando un nome falso: arrestato

La guardia di finanza ha arrestato un 28enne residente a Prato: dopo due settimane di carcere è stato messo ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Indagato anche il prestanome che ha detto agli inquirenti di essere all'oscuro di tutto

E' finito agli arresti con l'accusa di aver messo in piedi un fiorente mercato di auto di lusso tra la Germania e l'Italia servendosi di una identità falsa, di una società fantasma e di documenti contraffatti. Un giro d'affari di grosse proporzioni, calcolato in decine di vetture e in almeno tre milioni di euro tra il 2019 e il 2021. Nei guai è finito un cinese di 28 anni, casa e ufficio a Prato, indagato per una serie di reati tributari dal sostituto Gianni Tei della procura di Firenze che ha coordinato le indagini della guardia di finanza. L'uomo, difeso dagli avvocati Cristiano Giovannelli e Massimo Mariotti, è rimasto in carcere un paio di settimane e oggi, giovedì 4 maggio, è stato messo ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Con lui, sul registro delle notizie di reato, è finito il nome di un altro cinese, accusato di aver fatto da prestanome e la cui identità sarebbe stata usata dal connazionale per ordinare le auto di lusso in Germania, farle arrivare in Italia, venderle dietro la falsificazione dei documenti, movimentare i flussi di denaro in banca, emettere fatture e evadere le tasse. Il prestanome ha respinto ogni accusa, ha detto di non saper niente non soltanto della truffa ma neppure della società a lui intestata, ha detto di aver smarrito i suoi documenti che sono poi finiti nelle mani del ventottenne.La 'frode intracomunitaria', che fa leva sul raggiro operato in materia del regime fiscale previsto per l'acquisto di beni tra soggetti Iva appartenenti ai vari stati dell'Unione europea, avrebbe fruttato lauti guadagni e sarebbe stato proprio il ventottenne, in sede di interrogatorio di garanzia, a spiegare nel dettaglio il meccanismo. Le auto comprate in Germania e fatte arrivare in Italia, venivano messe in vendita sui canali social dal cinese che si spacciava per il suo prestanome; una volta trovato l'acquirente e concordato prezzo e modalità di pagamento (quasi sempre in contanti o su conti correnti cinesi), il cinese si offriva di curare tutto l'iter per l'ottenimento della 'nazionalizzazione' e immatricolazione dei veicolo. E qui l'inghippo: per evitare di pagare l'Iva in Germania, l'indagato emetteva fatture false attestanti l'acquisto diretto da parte del compratore finale documentando l'avvenuto versamento dell'imposta in realtà mai assolta. E' grazie a queste fatture che l'auto poteva diventare 'italiana'.La guardia di finanza ha passato diverse giornate nell'ufficio al Macrolotto 2 usato dal ventottenne per gestire il suo commercio di auto di lusso. L'uomo si sarebbe mosso adottando tutte le precauzioni: si sarebbe presentato in banca, per esempio, con i documenti del prestanome e sempre con tanto di mascherina antiCovid per evitare che qualcuno notasse la non perfetta aderenza tra il suo volto e quello della foto. E avrebbe fatto di più: avrebbe accompagnato, presentandosi sotto falso nome come persona di fiducia e interprete, un connazionale chiamato dalla guardia di finanza a dare spiegazioni sull'auto comprata tramite annunci sui social. Una circostanza che gli inquirenti stanno verificando e che, se confermata, avrebbe consentito all'indagato di avere informazioni di primissima mano sul lavoro investigativo.