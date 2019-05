27.05.2019 h 10:22 commenti

Giovedì rubinetti a secco nella zona di via Firenze, ecco le strade interessate

Sono previsti lavori sulla rete idrica che comporteranno la sospensione del servizio per tutta la mattina.

Publiacqua informa i cittadini del Comune di Prato che, causa lavori sulla rete idrica, dalle 8 di giovedì 30 maggio sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Firenze nel tratto che va da viale Borgovalsugana a via Fortunato.

Rubinetti a secco anche in via Pareto, via Santa Maria Maddalena, via del Poggio Secco, via Colle, via Galuppi, via Casone, via del Laghetto. La situazione tornerà a normalizzarsi con gradualità nel corso del pomeriggio.

In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere rinviato al primo giorno utile successivo. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questi lavori creeranno loro.