14.07.2020 h 11:24 commenti

Giovedì pittura e gusto si incontrano a Poggio a Caiano con “Bollicine, frutta e arte”

Acquistando un voucher da 10 euro sarà possibile degustare un calice di bollicine con frutta fresca e visitare il Museo Soffici. Prenotazione obbligatoria alla ProLoco

Un appuntamento all’insegna dell’arte e del gusto si aggiunge al cartellone di “Poggio in Vetrina 2020”, la rassegna di eventi organizzata dalla Pro Loco di Poggio a Caiano in occasione dell’apertura serale dei negozi della zona. Giovedì 16 luglio è in programma “Bollicine, frutta e arte”, una proposta inedita per gustare le eccellenze della stagione ed ammirare l’arte locale: con l’acquisto di un voucher del costo di 10 euro sarà possibile degustare un calice di bollicine accompagnato da frutta fresca, e visitare il Museo Soffici. Realizzato nei suggestivi spazi delle Scuderie Medicee, il museo raccoglie le opere, oltre ad immagini e documenti, del pittore, scrittore e intellettuale del Novecento Ardengo Soffici, che visse a Poggio a Caiano e, attraverso la sua opera, legò il nome del Comune mediceo a quello delle più importanti personalità della cultura dell’epoca, sia italiana che internazionale: da Papini, Prezzolini e Palazzeschi fino ad Apollinaire, Picasso e

Max Jacob. Per partecipare è sufficiente prenotarsi all’ufficio turistico della Pro Loco, acquistare il voucher e durante la serata del 16 luglio, dalle 21 alle 23, presentarsi alla Vineria Medicea (in via Lorenzo Il Magnifico 18) per sorseggiare le bollicine e gustare la frutta e al Museo Soffici per visitare la raccolta di opere del celebre pittore toscano. Per informazioni e prenotazioni, ufficio Pro Loco via Giuliano da Sangallo 3, telefono 055/8798779, email info@prolocopoggioacaiano.it, pagina Facebook “ProLoco Poggio a Caiano”.