30.08.2021 h 14:14 commenti

Giovedì l'arresto per furto, venerdì il ritorno in libertà e sabato riprende a rubare

Sottoposto al divieto di uscire nelle ore serali dopo il furto commesso nell'abitazione di un'anziana, il giovane ha concentrato i suoi "blitz" nelle prime ore della giornata

Giovedì 26 agosto è stato arrestato per aver rubato a casa di un'anziana in via Buontalenti ( leggi) . Il giorno dopo il Tribunale di Prato lo ha rimesso in libertà con la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Prato, di firma nelle ore serali e divieto di uscire dalle 20 alle 8.Al ventenne pakistano, quindi, non è restato che tornare alla sua "attività" durante le prime ore della giornata. E così, la mattina seguente, si è intrufolato in un centro estetico in viale Montegrappa e approfittando della distrazione della titolare, ha rubato 70 euro dalla cassa per poi fuggire verso il centro città. La polizia però, è riuscita a rintracciarlo dopo tre ore in viale Veneto. Il giovane ha ammesso tutto e ha restituito 30 dei 70 euro rubati, gli unici che non aveva ancora speso. Da una verifica in banca dati è emerso un collegamento tra il ragazzo e un furto commesso il 18 agosto a una pasticceria in piazza Mercatale da cui, con modalità analoghe a quelle usate nel centro estetico, aveva sottratto 40 euro. E' stato quindi denunciato a piede libero per entrambi i furti.