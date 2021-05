10.05.2021 h 16:51 commenti

Giovedì apre il Mercato coperto di via Giordano, protagonisti i prodotti di filiera corta di Terra di Prato

Presenti due volte a settimana 20 banchi di specialità delle aziende del nostro territorio, dalle verdure, al formaggio, il vino, il pane e molto altro e anche un punto di ristoro con street food di alta qualità e piatti cucinati con prodotti locali d'eccellenza

Giovedì prossimo, 13 maggio, il mercato agricolo di filiera corta "Terra di Prato" debutterà e inaugurerà i 900 metri quadrati al coperto realizzati nell'ex fabbrica Forti in via Umberto Giordano, uno dei punti cardine del progetto di riqualificazione del Macrolotto Zero finanziato da Regione e Comune e sede a breve di uno dei progetti pilota di Prato urban jungle, la "Fabbrica dell'aria" più grande d'Italia.

Il nuovo mercato coperto si presenta come una vetrina di prodotti agricoli e artigianali del nostro territorio, con 20 banchi di frutta, verdura, pane, formaggi, vino di Carmignano e molto altro, tutti di aziende pratesi o della provincia e zone limitrofe. Due gli appuntamenti settimanali, il martedì e il giovedì mattina (7.30-14), che si aggiungono a quello classico del sabato mattina in piazza del Mercato Nuovo. “Questo progetto è un passo importante rispetto a una più ampia progettualità che coinvolge la città. Siamo intervenuti in un quartiere complicato, il Macrolotto Zero, portando servizi pubblici di qualità come il mercato coperto - afferma il sindaco Matteo Biffoni -. Con Terra di Prato valorizziamo uno spazio bellissimo con i prodotti del territorio. È un'attenzione alla qualità del vivere a tutto tondo, dagli spazi urbani alla salute".

Ma c'è un'altra novità: ci sarà anche un banco dedicato allo street food di qualità con piatti pronti preparati con specialità del territorio, come ad esempio la mortadella di Prato, il pane, la birra artigianale e vari presidi gastronomici, che rappresentano un modo alternativo per fare colazione o pranzare mentre si fa la spesa o ad esempio all'uscita da scuola. Per la consumazione si potranno utilizzare i tavolini che saranno sistemati fuori dalla struttura, in osservanza alle normative Covid. “Siamo contenti di cominciare questa sperimentazione nello spazio coperto di via Giordano che ha consentito di rigenerare alcuni spazi importanti del Macrolotto Zero. Con la collaborazione di Terra di Prato, riusciremo a portare il mercato del sabato in piazza del Mercato Nuovo all'interno del mercato coperto per due volte a settimana, il martedì e il giovedì – ha detto l'assessore alle Attività produttive e al Bilancio Benedetta Squittieri -. La prima sarà una fase sperimentale che durerà fino al 31 dicembre e poi uscirà il Bando per la gestione vera e propria che sarà 7 giorni su 7 e che comprenderà anche altre attività. È una soddisfazione per tutta l'Amministrazione perché le risorse europee che sono arrivate a Prato sono state spese, la ristrutturazione dell'immobile è stata fatta e anche le attività commerciali al suo interno prenderanno il via”.

In base alla convenzione sottoscritta con l'associazione Terra di Prato, l’Amministrazione comunale concederà gratuitamente l’edificio per tutte le giornate in programma nel calendario dell’associazione.

“Siamo onorati che il Comune ci abbia scelti per dare il via a questi nuovi spazi - afferma Fabio Cocciardi, presidente dell'Associazione Mercato Terra di Prato. - Tutte le aziende afferenti al Mercato hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa che permetterà ai produttori locali di essere ancora più vicini alla città, in un'area come quella del Macrolotto Zero nella quale il Comune sta investendo molto. E' un progetto in cui abbiamo creduto fin dall'inizio. Per permettere a tutte le imprese di partecipare, ci alterneremo con i nostri prodotti tra il martedì ed il giovedì. Stiamo realizzando anche tante sorprese per rendere il momento della spesa a km0 ancora più interessante"