16.03.2022 h 15:09 commenti

Giovanni Gramigni nuovo presidente del consorzio Pratotrade

Prende il posto di Maurizio Sarti alla presidenza del consorzio Pratotrade, di cui era già vicepresidente

E' Giovanni Gramigni il successore di Maurizio Sarti alla presidenza del consorzio Pratotrade, di cui era già vicepresidente. 42 anni, laureato in ingegneria informatica, Giovanni Gramigni rappresenta - assieme ai cugini Guido e Giuditta - la terza generazione di una famiglia impegnata nel tessile pratese dal 1944.

Oltre che nel Lanificio Bisentino, storica azienda produttrice di tessuti di cui è presidente, Gramigni è impegnato come amministratore delegato anche nella Manifattura Big, specializzata in accessori tessili. La Manifattura Big è stata costituita nel 2020 come frutto della fusione della ElleBi, divisione accessori dello stesso Bisentino, con la Gibiwear.

"Quelli che abbiamo davanti sono mesi e forse anni straordinariamente complessi - dichiara Giovanni Gramigni -. Come imprenditori siamo chiamati a compiere scelte importanti e impegnative in un momento di estrema incertezza, che non ammette errori. Dopo le limitazioni imposte dal covid ci troviamo a vivere in un contesto internazionale segnato dalla guerra: per un settore come il nostro, un quadro che, per rimanere sul mercato in maniera soddisfacente, richiede come non mai coraggio e inventiva. La dimensione consortile può fare la differenza, con iniziative promozionali collettive in grado di fornire opportunità di far conoscere e valorizzare le produzioni di ciascuna azienda. Nei prossimi giorni vareremo il nostro programma per l'immediato futuro all'insegna dell'innovazione e della sostenibilità: la tradizione tessile pratese sa reinventarsi e proporsi in chiave moderna e attuale".

Pratotrade è stato fondato nel 1979 nell’ambito dell’Unione Industriale Pratese, oggi Confindustria Toscana Nord. Il consorzio riunisce realtà fra le più dinamiche, creative ed export oriented del distretto pratese; in Pratotrade sono consorziate 34 aziende.