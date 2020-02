04.02.2020 h 18:06 commenti

Giovani Democratici a congresso per eleggere il nuovo segretario: sei incontri prima del voto

Marco Biagioni lascia dopo aver ricoperto per quattro anni l'incarico. Sono oltre 160 gli iscritti chiamati a scegliere il successore

I Giovani Democratici di Prato a congresso: il 7 marzo oltre 160 iscritti saranno chiamati a votare il nuovo segretario. Marco Biagioni, il segretario uscente, è arrivato alla scadenza del suo mandato durato 4 anni, durante i quali i Gd Prato si sono annoverati tra le giovanili di partito più partecipate a livello nazionale.

La 500 rossa, simbolo della campagna dei Gd per le amministrative a sostegno di Biffoni e del loro consigliere Marco Biagioni, eletto con il maggior numero di preferenze, tornerà in strada per un ciclo di incontri aperti alla cittadinanza per riflettere sul nuovo Pd e su come la Giovanile possa incarnare un modello: sinistra e ambientalismo, femminismo, lavoro, integrazione, scuola, Europa e molto altro.

“Venite, e aiutateci a cambiare!" questo l'invito che chiude la descrizione dell'evento. Il primo incontro avrà luogo stasera mercoledì 5 febbraio alle 21 nella sede di Legambiente e verterà sull’ambiente, mentre alla seconda serata si parlerà di integrazione al circolo Curiel l'11 febbraio; seguiranno un incontro sulla scuola al Terminale il 13 febbraio, uno sui diritti al circolo di Coiano il 18 febbraio, uno sul lavoro ad Aut il 20 febbraio. A concludere un momento su sinistra europea e internazionale giovedì 27 febbraio.