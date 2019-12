La Misericordia di Oste e tutta Montemurlo è sotto choc per l'improvvisa morte di un giovane volontario, Daniele Falci. Aveva solo 27 anni. Ieri sera, 3 dicembre, ha accusato un malore mentre si trovava nella sua abitazione. Un fulmine a ciel sereno perché era un ragazzo senza manifesti problemi di salute.

La salma si trova ora all'obitorio dell'ospedale. Potrebbe essere sottoposta ad autopsia.

Daniele era entrato nel mondo del volontariato della Misericordia di Oste qualche anno fa. Amava occuparsi soprattutto di interventi di protezione civile anche fuori regione. Ad esempio a Genova per l'alluvione di qualche anno fa. Ma sua disponibilità era a 360° e comprendeva anche il servizio ambulanze a supporto del 118. Faceva il metalmeccanico in un'azienda della zona, ma nonostante gli impegni riusciva comunque a ritagliarsi del tempo per prestare servizio nella sua amata Misericordia.Il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, ha appreso con sgomento la notizia:« Sono davvero notizie terribili che non vorremo mai sentire. A nome di tutta l'amministrazione comunale mi stringo alla famiglia di Daniele in questo momento di dolore». Daniele, ricorda il sindaco, era un ragazzo molto legato ai familiari e alla comunità di Oste, dove svolgeva con impegno e passione attività di volontariato nella Misericordia. «Faceva parte del sistema comunale di protezione civile - racconta il primo cittadino - e più volte era stato impegnato sul territorio in operazioni di emergenza e soccorso. Un ragazzo generoso e disponibile che ci mancherà moltissimo»