03.02.2022 h 09:15 commenti

Giovane spacciatore arrestato dopo un lungo inseguimento nei campi

In manette è finito un ventenne con un lungo curriculum di precedenti. I carabinieri lo hanno sorpreso mentre cedeva cocaina nella zona della passerella a Casale

Uno spacciatore è stato arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento nei campi al termine di un servizio antidroga svolto ieri 2 febbraio dai militari della Stazione di Iolo. In manette è finito un marocchino ventenne già noto alle forze dell’ordine per il suo già lungo curriculum criminale dove, oltre a reati legati al traffico di stupefacenti, ci sono precedenti per rapina, ricettazione, furto e resistenza a pubblico ufficiale.

I carabinieri, nel primo pomeriggio di ieri, si sono appostati nelle vicinanze della passerella a Casale, luogo scelto perché le informazioni raccolte dai residenti lo avevano segnalato come abituale location utilizzata dal giovane per incontrare i "clienti". Cosa che si è verificata anche ieri quando il pusher è stato avvicinato da un giovane assuntore italiano giunto sulla propria autovettura. I militari sono così intervenuti proprio mentre avveniva la cessione di una dose di cocaina. Vistosi scoperto, lo spacciatore è scappato nei campi, dando il via ad un lungo inseguimento a piedi che si è concluso a qualche chilometro di distanza. L’uomo èstato così bloccato ed arrestato. Addosso aveva 10 dosi di cocaina e 3 di hashish pronte per essere vendute, nonché la somma di circa 300 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’assuntore, anch’egli identificato dai carabinieri, è stato segnalato alla Prefettura per l’avvio dei provvedimenti di natura amministrativa/sanzionatoria. Il magistrato di turno presso la Procura di Prato ha disposto che l’arrestato venga giudicato con rito per direttissima.