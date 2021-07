03.07.2021 h 12:39 commenti

Giovane sequestrato e forse ucciso dai rapitori: un arresto e tre indagati

Tragico epilogo per la sparizione di un 33enne del quale non si hanno più notizie dal 26 aprile scorso. Potrebbe essere suo il cadavere in avanzato stato di decomposizione ritrovato vicino all'ex Cicognini a Le Sacca. In manette un connazionale di 29 anni

Un giovane cinese di 33 anni è stato sequestrato e forse ucciso dai suoi rapitori. E' quanto sospettano i carabinieri del comando provinciale di Prato che ieri 2 luglio, su disposizione del gip di Firenze, hanno eseguito una misura cautelare in carcere a carico di un ventinovenne cinese, già fermato dall'11 giugno scorso, nell’ambito delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze dopo la denuncia di sequestro di persona a scopo di estorsione del 33enne di cui non si hanno più notizie dalla mattina del 26 aprile.

I carabinieri sospettano che il giovane sia stato ucciso e poi occultato nell’area adiacente l’ex Convitto Cicognini a Le Sacca, in via della Fontana, dove la sera del 10 giugno è stato trovato il cadavere di un soggetto maschile in avanzato stato di decomposizione, ancora in via di identificazione mediante le comparazioni del Dna.

Le indagini svolte, soprattutto attraverso l’analisi dei tabulati di numerose utenze telefoniche e l’incrocio del tracciato del gps presente sull’autovettura in uso all’arrestato, noleggiata presso un officina di Prato soltanto 3 giorni prima del sequestro, hanno permesso di appurare il coinvolgimento del giovane arrestato che proprio la mattina del 26 aprile si trovava nella zona de Le Sacca, dove ha sostato oltre mezz’ora, mentre contestualmente le utenze telefoniche della vittima risultavano avere agganciato ripetitori di quell'area.

La mattina del 26 aprile, la vittima, dopo aver accompagnato la propria fidanzata sul luogo di lavoro a Prato, si era incontrata con l’arrestato, probabilmente perché attirata in una trappola. Poco dopo, la stessa vittima si metteva in contatto con parenti e conoscenti formulando richieste di denaro. Successivamente della vittima non si avevano più notizie ed i vari tentativi di contattarla, da parte di amici e parenti, risultavano vani. Dopo la sosta nei pressi dell’ex Istituto Cicognini, l’autovettura in uso all’arrestato si è allontanata dalla città di Prato, facendovi ritorno nella tarda sera dello stesso 26 aprile, quando è stata abbandonata in via Lodi, dove è stata trovata dai carabinieri il 3 giugno scorso. Le chiavi del veicolo sono state poi trovate nella disponibilità dell’arrestato. Nell’inchiesta sono indagati altri 3 connazionali dell’arrestato, sul conto dei quali sono in atto approfondimenti da parte degli investigatori. Dietro il sequestro potrebbe esserci una questione economica legata ad alcune attività della vittima.

Si attende ora l’esito delle comparazioni del dna sul cadavere rinvenuto la sera del 10 giugno per stabilire se effettivamente si tratti della persona scomparsa.