05.04.2018 h 12:32 commenti

Giovane pusher arrestato dai carabinieri che lo sorprendono a spacciare

I militari hanno visto il ventenne in via Valentini mentre cedeva lo stupefacente ad un coetaneo

Un ventenne marocchino, irregolare sul territorio nazionale e pregiudicato, è stato arrestato ieri sera 4 aprile dai carabinieri della tenenza di Montemurlo per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato in via Valentini a Prato dopo essere stato visto cedere un frammento di hashish del peso di cinque grammi circa ad un ventenne rumeno domiciliato a Prato, a sua volta segnalato quale assuntore. Durante la perquisizione personale lo spacciatore è stato trovato in possesso di ulteriori sei grammi di hashish e di una dose di cocaina.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus