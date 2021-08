24.08.2021 h 16:51 commenti

Giovane pratese riceve il premio come miglior matematico computazionale del mondo

Giacomo Nannicini ha ricevuto l'Orchard-Hays Prize. Studente del Copernico, si è laureato in informatica a Firenze, ma ha scelto di vivere all'estero: da Parigi a Singapore, da Boston a New York dove ora lavora all'Ibm nel team che si occupa dei computer quantistici

Dalle aule del liceo scientifico Copernico a quella della Mathematical Optimization Society, dove è stato premiato con l'Orchard-Hays Prize. Giacomo Nannicini, classe 1982, è il primo italiano a ricevere questo riconoscimento che viene assegnato ogni tre anni ai migliori studiosi nel campo dell'ottimizzazione matematica computazionale. Eppure Giacomo non è un matematico “puro”, ma un informatico che però ha sempre avuto una grande passione per la matematica, oltre che per la batteria, strumento che lo ha accompagnato in giro per il mondo dove i suoi studi lo hanno portato. Dopo la laurea all'università di Firenze, ha rinunciato a concorrere per la Normale e il S.Anna nonostante avesse tutte le carte in regola perchè non voleva chiudersi in “clausura “per quattro anni, si è trasferito per un dottorato a Parigi. Qui ha ottenuto il premio “Robert Future assegnato dal Roadef come miglior giovane ricercatore, poi a Singapore dove ha lavorato all'università per quattro anni, per poi trasferirsi a quella di Boston dove è diventato professore al Massachusetts Institute of Tecnology e da lì si è trasferito a New York dove lavora alla Ibm nel team che si occupa dei computer quantistici, la nuova frontiera del calcolo superveloce.

“Giacomo – raccontano i genitori – ha sempre avuto una memoria e un'intelligenza fuori dal comune, fino da quando era piccolo, più che leggere le pagine le scannerizzava in pochi secondi, ma non ci aspettavamo una carriera così brillante. Ovviamente siamo orgogliosi di lui anche se ci manca molto, non lo vediamo dal Natale 2019”.

La scelta è stata in un certo senso obbligata, dopo la laurea aveva davanti a sé due scelte: restare in Italia e accontentarsi di fare il ricercatore sottopagato, oppure spiccare il volo verso altri Paesi dove la meritocrazia viene premiata. “Quando ha deciso di andare a Parigi – continuano i genitori – lo abbiamo incoraggiato, e da lì poi abbiamo avuto la certezza che non sarebbe più tornato indietro”.

